Nu de winterkou achter ons lijkt te liggen, is het voor veel Nederlanders tijd om de tuin op orde te krijgen. Wat is slim om te doen en waar moet je juist voor oppassen? NU.nl sprak met een aantal experts om de beste voorjaarstips te verzamelen.

Om te beginnen kan een noordelijke tuinligging al een wereld van verschil zijn met een zuidelijke ligging. "Plantenkeuze kun je het beste laten afhangen van de hoeveelheid zonlicht", vertelt tuinontwerper Martin Elling. "Daarnaast speelt ook de grondsoort een rol. En natuurlijk het beeld wat je zelf voor ogen hebt."

Elling verzorgde tot dit jaar het tuinontwerp van de Keukenhof, inmiddels heeft hij een eigen bedrijf in Anna Paulowna. Hij legt uit hoe hij het liefst vormgeeft. "Ik vind het zelf belangrijk dat een tuin 365 dagen per jaar aantrekkelijk is. Dat is ook meteen de uitdaging, om genoeg variatie te vinden. Als je bijvoorbeeld een kleinere tuin hebt, moet je uitkijken dat je hem niet te benauwend maakt met veel grote planten."

'Planten- en bodemleven is belangrijk'

Ook Aart Kous, eigenaar van het Gelderse Kous Hoveniers, heeft een voorkeur voor veel variatie in een tuin. Met een extra reden. "Wij kijken steeds meer naar het manifest De Levende Tuin, van branchevereniging VHG", vertelt de hovenier.

"Het wordt steeds belangrijker om te kijken naar hoe je met het leven in je tuin omgaat. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd om met meerdere bloemsoorten en bloeitijden te werken. Dat staat niet alleen mooi, maar heeft ook nog een functie. Voor de insecten en vlinders is het hartstikke goed."

Kous vertelt dat er meer manieren zijn om de natuur te helpen. "De oude delen van een plant knippen wij in stukjes en laten we tussen de beplanting liggen. Dat is goed om onkruid tegen te gaan en bovendien wordt het dan een prettige plek voor de insecten in het bodemleven."

“Werk met meerdere bloemsoorten en bloeitijden” Aart Kous, hovenier

Nieuwe trends volgen is wat betreft Kous niet nodig. En ook Elling kan dat beamen. "Als ontwerper probeer ik altijd de juiste beplanting voor de juiste tuin te kiezen", zegt Elling. "Je ziet wel dat pasteltinten steeds vaker terugkomen, zowel in de planten als in de bestrating. En gerecycled, robuust materiaal blijft populair. Dat is al een paar jaar aan de gang."

'Het moment om te verjongen'

De tuinontwerper vertelt dat het nu een uitstekende tijd is om met beplanting aan de slag te gaan. "Je kunt nog tot half april bosplantsoen krijgen, wat inhoudt dat je alleen een struikje en de wortels koopt. En dit is ook het moment om te gaan verjongen. De kern van een plant is oud, dus die kun je weggooien. Maar de buitenste delen kun je nog prima hergebruiken."

Elling waarschuwt intussen voor de valkuilen bij het snoeien. "Als je daar te laat aan begint, haal je de knopvorming weg. En daarmee ook de bloemen, als het even tegenzit." Voor bepaalde bomen zit er nog een extra addertje onder het gras, vertelt de ontwerper.

“Pas op voor schade door bloedende boom” Martin Elling, tuinontwerper

"De zogeheten ABC-bomen, waar bijvoorbeeld de esdoorn en de berk bij horen, hebben zeker na een zachte winter een sapstroming die snel op gang komt", vervolgt Elling. "Daar verkijken mensen zich nog wel eens op bij het snoeien. Je moet heel voorzichtig zijn, want zo’n boom kan gaan bloeden en dat zorgt voor schade. Met bomen kun je inmiddels sowieso beter wachten tot ze vol in blad staan."

Snoeitips Wacht bij bomen tot ze vol in blad staan

Wees extra voorzichtig bij ABC-bomen

Controleer of heesters op één- of tweejarig hout groeien

Laat afgeknipte takken en bladeren tussen beplanting liggen

Kous voegt daar nog een advies voor het snoeien van heesters aan toe. "De ene hortensiasoort bloeit op éénjarig hout, de ander op tweejarig. Het is verstandig om van tevoren uit te zoeken welke je hebt. Eénjarig hout kun je nu volledig terugsnoeien, terwijl je bij tweejarig hout beter de takken met grote knoppen kunt laten zitten."

"Dit is ook een goede tijd om het gazon vast op te starten", vervolgt Kous. "In april groeit het gras harder en kun je gaan verticuteren; daarmee maak je de bovenste laag van je grasmat losser en luchtiger. En bemesten kan nu alvast. Let er daarbij op dat je voor organische meststoffen kiest, in plaats van chemische. Dat is beter voor het bodemleven."