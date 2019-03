Wie een mooi kunstwerk in huis wil ophangen of neerzetten heeft ruim keus. Het kan daarom moeilijk zijn het juiste werk voor thuis te vinden. Vtwonen brengt je de kunst van het kunst kiezen bij.

Van 16 maart tot en met 23 maart wordt in Maastricht de Tefaf gehouden. Op de jaarlijkse kunstbeurs kan je kunst, design en antiek bewonderen, maar ook kopen.

Kunst kopen of huren?

Wie kunst kiest, denkt daar doorgaans goed over na, want er kan nogal eens een flink prijskaartje aan hangen. Toch is dat niet terecht, want kunst hoeft niet duur te zijn. En het hoeft er niet voor de eeuwigheid te hangen of staan. Zie het als een wisselende tentoonstelling. Ga eens naar de plaatselijke Kunstuitleen waar je voor een klein bedrag per maand kunst kan huren. Of ga op strooptocht bij de kringloop. Wie weet wat voor pareltjes je vindt.

Vind je kunststijl

Wil je kunst kopen, bedenk dan eerst wat jij mooi vindt. Kunst is er in vele stijlen en vormen, van abstract en modern tot figuratief. Om je smaak te bepalen is het handig om eens goed rond te kijken. Bezoek een galerie, de Tefaf, de Affordable Art Fair, een kunstveiling, een museum. Hoe meer je ziet, hoe beter je weet wat bij je past.

De stijl van jouw huis

Als je je stijl een beetje begint te kennen, wordt het tijd om te bedenken wat je graag aan kunst in huis zou halen. Wil je iets voor aan de muur, een schilderij, ets of foto? Of heb je de perfecte plek voor een beeldhouwwerk of een bijzonder meubel? En wat past er mooi bij je interieur? Een sobere inrichting kan soms een kleurige eyecatcher gebruiken, maar ook een werk in dezelfde toon doet het daar vaak goed.

Heb je een interieur in poederkleuren of pasteltinten, dan zijn felle kleuren niet zo’n goed idee. Kleuren zorgen voor contrast, waarbij felle kleuren de aandacht trekken. Wat niet wil zeggen dat zwart-wit kunst niet opvalt. Het tegengestelde is eerder waar. Zwart-wit wordt vaak gebruikt om te voorkomen dat de aandacht te ver van het onderwerp afdwaalt.

Wat betreft formaat zijn er geen strakke richtlijnen, behalve dat een kunstwerk ruimte nodig heeft, zodat het de aandacht krijgt die het verdient.

Kijken, kijken, niet kopen

Nu je weet wat je mooi vindt en wat in je huis past, kun je gericht gaan zoeken. Als je iets moois ziet, hoef je dat niet meteen te kopen. Slaap er gerust een nachtje over.

Vaak is onderhandelen over de prijs mogelijk. Niet helemaal zeker of het werk ook bij jou thuis mooi zal staan? Sommige kunstenaars of galeriehouders laten je een kunstwerk een tijdje thuis uitproberen.

Kunstwerken op foto: Tekening van Petra Lunenburg in okergele lijst (Sukha Amsterdam). Print van gezicht Silhouette, print Midnight, print met zwarte vegen Norm Layers (Paper Collective). Doek acryl op linnen, zwart met roestbruin, kunstwerk acryl op glas (lauradewilde.nl). Ingelijste tekening van Petra Lunenburg (Sukha Amsterdam). Tafel van Woood (Karwei). Stoelen Tulip van Saarinen (De Machinekamer). Vaas Ovaal van mat glas (Pols Potten). Karaf van aardewerk, kommetje (Sukha Amsterdam). Zwarte schaal van gietijzer (Pols Potten). Staande lamp Hantvark (Goeds). Vintage stoel Warren Platner (De Machinekamer). 2D kubusframe van metaal (Homestede). Vintage behang (Van Dijk & Ko). Leeg canvasdoek (Keramikos). Borduurvorm van hout privébezit.