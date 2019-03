Wonen Aantal verhuizingen in Nederland voor het eerst in vijf jaar gedaald In totaal 1,79 miljoen inwoners van Nederland zijn in 2018 verhuisd. Dat zijn er 5 procent minder dan in 2017, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiermee is een eind gekomen aan de opwaartse trend sinds 2014.