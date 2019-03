Je staat in de winkel en de twijfel slaat toe: neem ik een zakje basilicum of zo’n leuk plantje voor in het raamkozijn. De keuze valt op het 'gezellige' plantje, maar na een week belandt het kruid in de prullenbak. Wat gaat er mis en hoe bouw je wel een florerende kruidencollectie op.

Kruidenplantjes uit de supermarkt gaan vrij snel dood. Vaak ben je hierdoor nog duurder uit dan wanneer je een bosje uit de koeling koopt.

"Wij noemen de plantjes uit de supermarkt altijd gekscherend 'plofkruiden'", legt Sandra Schouten van Kruidenkwekerij Schouten’s Kruiden uit. "Deze planten worden het hele jaar door in kassen opgekweekt om zo snel mogelijk bij de consument aan te komen. Dat maakt deze gewassen erg zwak en meer dan een paar weken houden ze het niet uit."

Supermarktkruidenplantjes van de dood redden

Er zijn manieren om de supermarktkruidenplantjes te redden van de verdoemenis, volgens een medewerker van Tuincentrum Nieuw Hanenburg. "Je kunt de plant ook uit elkaar 'scheuren' en als meerdere plantjes verpotten. De kruiden doen het buiten het best, zodra het niet meer vriest. Basilicum kan pas naar buiten rond mei. Geef de planten ongeveer twee keer per week water en niet teveel tegelijk."

De kruiden van de supermarktplantjes kun je het best zo snel mogelijk gebruiken of op verschillende manieren bewaren. Het voedingscentrum geeft tips over hoe je de kruiden het best kunt bewaren. "Door kruiden in te vriezen worden ze wel wat slapper, maar in sommige gevallen geeft dat niet. Je kunt bijvoorbeeld kruiden in olie bewaren in een ijsblokjeshouder en dit gebruiken in een salade", zegt Van de Langenberg.

Chinese bieslook

Sierlijke kruiden voor in huis Kruidenplantjes zorgen voor een fijne sfeer in huis. Behalve dat ze praktisch en aromatisch zijn, hebben de planten ook een sierlijke functie. Het is verrassend hoe mooi sommige kruiden kunnen zijn als ze in bloei staan.

De Chinese bieslook heeft witte bloemetjes en smaakt lichtelijk naar knoflook.

Het slaapmutsje heeft oranje bloemen en is een plant uit de papaverfamilie. Een kopje thee van dit kruid zou ervoor moeten zorgen dat je je ontspannen voelt.

De bergamot mint ‘mixed’ is een rood of roze bloeiend kruid en kan worden gebruikt in vleesgerechten.

De citroenverbena is een kruid dat vaak in thee wordt gebruikt. Ook wel bekend als verveine thee. Het kruid heeft een fijn aroma voor in huis.

De limoenklaver is een paarse plant uit Brazilië. De bladeren hebben een limoenachtige smaak en kunnen in verschillende gerechten worden gebruikt.

Slaapmutsje

Plantjes van de kruidenkweker

Kruidenplantjes kun je ook kopen in een tuincentrum of direct bij een kruidenkwekerij. Je kunt dan gewoon de hoeveelheid afknippen die je nodig hebt. "Pas wel op dat je de plant niet te kort afknipt", zegt een medewerker van Tuincentrum Coppelmans.

"Laat de jonge blaadjes zitten, anders gaat de plant dood. Als je een plantje binnenzet dan is het handig om er een wat groter potje omheen te doen. Zorg dat het plantje iets hoger staat. Je kunt dan het water in het grotere potje gieten zodat de wortels van de plant het water kunnen opnemen wanneer ze dat nodig hebben."

Winterharde kruidenplantjes, zoals tijm en lavendel kunnen het beste buiten staan. "In huis heb je er minder lang plezier van. Ze gaan dan ongeveer twee maanden mee. Dit kan te maken met de hoogte van de verwarming, de luchtvochtigheid en tocht in huis. Buiten in de zon maken de plantjes toch de meeste smaak aan. Vanaf mei kunnen alle planten in principe naar buiten", legt Schouten uit.

Zelf kruiden kweken

Groene kruiden zitten boordevol vitaminen en mineralen en geven je gerechten een extra dimensie. Clarie van de Langenberg is initiatiefnemer van Stichting Eetbaar IJsselstein waar ze onder andere een Historische Kruidentuin beheert en onderhoudt samen met andere vrijwilligers.

"Verse kruiden zijn vaak smaakvoller dan gedroogde kruiden en je kunt vaak de bloemetjes ook eten. De blauwe bloemetjes van de komkommerkruid smaken naar komkommer en worden vaak gebruikt als garnering bij desserts."

Het voordeel aan zelf kweken, is dat je uit de meest bijzondere kruiden kunt kiezen. Veel zaden zijn online, in een kruidentuin of in een tuincentrum te kopen. Op de verpakking staat hoe je de plant moet behandelen.

"Gebruik zoveel mogelijk biologische zaden", zegt Van de Langenberg. "Niet-biologische zaden wordt geoogst met machines en er kan zo onkruid in de zakjes terecht komen. Zaai met mate, bewaar een aantal zaadjes voor het geval het niet in een keer lukt. Plaats de zaadjes ook niet te dicht op elkaar."

Je kunt kiezen voor stekgrond, daar zit iets meer voeding in dan in gewone potgrond.

Bijzonder smaakvolle kruiden

Kruiden kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Behalve je eten er mee te verrijken of versieren, kun je de kruiden ook gebruiken voor in de thee. De dropplant heeft bijvoorbeeld een zoete smaak en kan gebruikt worden in thee of cake.

Kruidenthee

De lavas, ook wel bekend als de maggiplant en kan worden gebruikt als zoutvervanger in soepen of vleesgerechten. De kerrieplant heeft een licht kerrie aroma en kan rijst- en stoofgerechten verrijken. Van de verse of gedroogde bloemetjes kan een thee worden getrokken. Alle bovenstaande kruiden zijn vanaf maart al te zaaien.