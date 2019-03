De trap is in veel huizen het eerste wat je ziet bij binnenkomst en toch krijgt die qua styling soms maar weinig aandacht. Die verbindende factor tussen verschillende ruimtes in huis zou omgetoverd kunnen worden tot een blikvanger. Vtwonen geeft je tips.

Met verf kun je alle kanten op. Je kunt ervoor kiezen de hele trap in een nieuw jasje te steken. In een kleur of - weer eens wat anders - met kleurverloop, waarbij de trap van onder naar boven steeds een tint donkerder (of juist lichter) kleurt. Of voorzie alleen de stootborden van een frisse kleur.

Ook origineel: krijtverf op de stootborden. Vervolgens geef je de trap karakter met bijvoorbeeld je favoriete quote, een lieve boodschap voor je huisgenoten of door kinderen er met krijt op te laten tekenen.

Schrijf een boodschap voor je huisgenoot op de trap. (Beeld: Barbara Kieboom)

Een nieuw jasje voor je beschadigde trap

Een trap met beschadigde treden opknappen is moeilijk, omdat die zich meestal niet leent voor een lik verf. In dat geval is opnieuw bekleden een uitkomst. Laat je trap renoveren tot een duurzame, onderhoudsvrije trap. Dat kan tegenwoordig met overzettreden die over de bestaande treden worden geplaatst.

Stofferen is ook nog een optie. Een mooie vintageloper kan wonderen doen. Bovendien kan het de oplossing zijn voor een lawaaierige trap. Het risico dat je met je voet blijft hangen, is op een gestoffeerde trap wel net iets groter. Maar het voordeel is dat de landing ook net iets zachter is.

Verlichting geeft een chic effect

Trapverlichting geeft meteen een chic effect. Ledstrips onder de tredes of aan de trapwangen (de zijkanten van de trap) geven sfeer en maken de trap ook een stukje veiliger. Dat is handig als er bijvoorbeeld kinderen in huis wonen.

Een stoere trap met verlichting. (Beeld: Barbara Kieboom)

Geef je trap een stoere en industriële 'betonlook'

Als je houdt van stoer en industrieel is een trap met een 'betonlook' misschien iets voor jou.

Met het trapdecor Cloudy Cement krijg je die mooie stoere uitstraling van beton, zonder de krassen, slijtage en koude voeten.

Mediterrane uitstraling

De stootborden van een trap bekleden met tegels, geeft meteen een mediterrane uitstraling.

Je kunt voor één print gaan of mikken op een speels effect en voor iedere trede andere tegels kiezen.