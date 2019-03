Anne van Bochove en Coen van den Berg waren op zoek naar een oud huis met karakter. Toen ze dit pakhuis uit 1750 in Dordrecht vonden, waren ze op slag verliefd. Inmiddels wonen ze er al 2,5 jaar.

Via een van de smalste steegjes in de oude binnenstad van Dordrecht bereik je het pakhuis van Van Bochove (29) en Van den Berg (34). De brede en relatief lage voordeur is nog origineel en geeft toegang tot een grote hal met aangrenzend de woonkeuken.

Van Bochove: "Toen ik tijdens de bezichtiging de hal binnenstapte, dacht ik meteen: hier wil ik wonen. Ik was op slag verliefd op het huis en dat kwam met name door de houten balken tegen het plafond, die op elke verdieping terugkomen. Ze zijn dé blikvangers van ons interieur."

De woonkamer van Anne van Bochove. (Beeld: Apartment Therapy)

Authentieke balken en boogramen zijn bewaard gebleven

Vroeger zat er een metaalbewerkingsbedrijf in het pand en later werd het gebruikt als opslag voor lakens, matrassen en beddengoed voor het nabijgelegen rooms-katholieke ziekenhuis. "Veel Dordtenaren kennen deze plek nog wel. Een tijd geleden belde er nog een man bij ons aan, die vertelde dat het pand vroeger van zijn opa is geweest. Door zulke verhalen gaat het pakhuis voor ons nog meer leven."

"Ruim tien jaar geleden is het pand door een aannemer verbouwd tot woonhuis. Toen wij er kwamen wonen, hoefden we er bijna niets meer aan te doen." Ondanks de verbouwing zijn verschillende authentieke details bewaard gebleven, zoals de balken, de boogramen in de woonkamer en de hoge ramen met roedeverdeling in de keuken. "Bij de trap naar de eerste verdieping kun je nog zien dat hier vroeger een deur zat die toegang gaf tot het huis van de buren."

De buitenkant van het pakhuis. (Foto: Anne van Bochove)

Uitzicht op de haven

Aan de indeling merk je ook dat dit geen gewoon huis is. Zo zitten er op de eerste verdieping twee slaapkamers en een badkamer en vind je de woonkamer op de tweede verdieping. "Vanaf daar zie je de masten van de boten in de haven en heb je een mooi uitzicht over Dordrecht. De zes boogramen in de woonkamer waren het uitgangspunt voor de inrichting. Deze ruimte wilde ik wat stoerder maken met bohemien-invloeden en veel warme kleuren."

"Zo staan er familiestukken als vintagestoelen en een oud kastje en liggen er kussens en een poefje uit Marokko. We reizen graag en proberen elke keer wat mee te nemen in onze backpacks. In Indonesië vonden we een traditioneel masker en er hangt een modern gewei boven de haard, dat we op Bali hebben gespot en ik cadeau kreeg van vriendinnen."

"Er liggen kussens en er staat een poefje uit Marokko." (Beeld: Eran Oppenheimer)

Elke verdieping z'n eigen sfeer



De vier woonlagen in het oude pakhuis hebben ieder hun eigen sfeer, mede dankzij de indeling van het pand en het daglicht dat in meer en mindere mate naar binnen valt. "De keuken oogt een beetje Frans door de houten balken, een oude servieskast, een grote wereldkaart en een Tomado-rekje. Het is mijn favoriete plek in huis. Als er vrienden en familie komen borrelen of eten, blijven we hier vaak hangen en komen we niet verder dan de keuken."

De slaapzolder op de bovenste verdieping is heel licht, dankzij de ramen en openslaande deuren naar een dakterras. "We willen het hier bewust een beetje rustig houden. De slaapkamer heeft een Scandinavische uitstraling, door het vele wit en de houten balken. Voor het voorjaar staat het opknappen van het dakterras op de planning. We willen het nog gezelliger maken met planten en lampjes. Dat we midden in de stad ook nog een buitenruimte hebben, is echt een cadeautje."



Op Instagram kun je meer zien van het oude pakhuis van Anne van Bochove en Coen van den Berg.





De slaapkamer. (Beeld: Apartment Therapy)