Bij het bouwen van praalwagens komt veel kijken, maar een belangrijke factor is een overdekte werkplaats om te klussen. Mies Bloem uit Bergharen stelde zijn oude hooischuur beschikbaar aan carnavalsverenigingen.

Bloem had in het verleden een boerderij met koeien, maar moest hier vijftien jaar geleden vanwege gezondheidsproblemen mee stoppen.

Sindsdien leent hij zijn schuur uit aan vrienden. "Ik vraag er geen huur voor, maar we helpen elkaar met klusjes. Ze helpen mij bijvoorbeeld weer met het opruimen van de boerderij.

Tekort aan bouwruimten

Sinds een aantal jaar kampen carnavalsverenigingen met ruimtegebrek voor het bouwen van praalwagens. Dat is in dit dorp ook het geval. De vereniging die hier elk jaar komt, is nu gefuseerd met een andere groep, omdat de vereniging niet meer op de vaste stek kon bouwen.

De nieuwe naam van de groep is carnavalsvereniging Ut witte ende. "We kenden een aantal van de mensen al en wilden ze niet op straat laten staan", zegt Yuri van den Broek van de vereniging.

“Ongeveer zes weken lang lopen er mensen het erf op en af, maar dat vind ik alleen maar leuk.” Mies Bloem

Geen negatieve kanten

Voor Bloem zitten er geen negatieve kanten aan het aanbieden van zijn schuur. "Ik doe het voor de gezelligheid. Ongeveer zes weken lang lopen er mensen het erf op en af, maar dat vind ik alleen maar leuk. Het hele jaar door komt er wel iemand van de vereniging even op bezoek. Van de buren ontvang ik ook geen klachten. Na 22.00 uur 's avonds gaat de muziek zachter en stoppen ze met klussen." Meehelpen met bouwen kan Bloem niet meer, maar hij brengt de groep wel koffie.

Met een groep van ongeveer zeven mensen is de wagen in zes weken tijd gebouwd. "We hebben geen problemen gehad tijdens de werkzaamheden, alleen zijn de stekkerdozen vandaag wel nat geworden. Dus die moeten we even opnieuw aansluiten."

“Om de kosten van de bouw te drukken, bewaren we het hout van vorig jaar. Nu betalen we alleen nog voor de aggregator en de elektronica.” Yuri van den Broek

De praalwagen

De praalwagen zal van zaterdag tot en met maandagavond in vijf optochten meerijden in de regio. "Dit jaar hebben we gekozen voor een kasteel als thema", legt Van den Broek uit. "Er is een werkende ophaalbrug en de wagen is verlicht. Ongeveer vijftig personen zullen meelopen in de optocht, verkleed als kasteelheren en -dames. Op de praalwagen staat de leus: "Twee legioenen worden één, zo strijden wij ons door carnaval heen." Net als: "Laat je door deze moraalridders verleiden, om je kater te bestrijden."

Een praalwagen kopen, zit er voor de groep niet in. Elk jaar breken ze de wagen na carnaval weer af. Het materieel kunnen ze laten staan in de schuur van Bloem. "Zo drukken we de kosten van de bouw. Nu betalen we alleen nog voor de aggregator en de elektronica", verklaart Van den Broek.