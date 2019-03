Er is geen ontkennen meer aan: de lente hangt in de lucht. De temperaturen zijn buitensporig hoog voor de tijd van het jaar, de dagen worden zoetjesaan langer en de natuur ontwaakt. Het moment om dat knusse winterhol om te toveren tot een licht voorjaarshuis.

Het startschot van de lente is het signaal om ramen open te gooien, korte metten te maken met rommel en kleur in huis te halen.

Het is ook het moment waarop we interieurtechnisch zin hebben in iets nieuws. Dat hoeven geen dramatische wijzigingen en rigoureuze gebaren te zijn: vtwonen geeft tips om met een paar minieme aanpassingen je huis te laten ontwaken uit een winterslaap.

Lijst prints opnieuw in

Letterlijk uitgekeken op wat er aan de muur hangt? In plaats van schilderijen, prints en foto's te vervangen, kun je ook kiezen voor andere lijsten.

Schroom niet naar hartenlust te mixen en matchen. Hetzelfde frisse gevoel van nieuwe prints aan de muur, zonder het gedoe (en de kosten) van het zoeken naar prints die het waard zijn om in te lijsten.

Vervang lijsten in plaats van foto's. (Foto: Sjoerd Eickmans)

Geef de muur een nieuwe lik verf

Misschien niet verrassend, maar wél effectief: een nieuwe lik verf op de muur. Durf te experimenteren. Als het niet uitpakt als gehoopt, verf je er zo weer een andere kleur overheen.

Toch een beetje spannend? Er bestaan apps waarin je aan de hand van een foto alvast kunt bekijken hoe een andere kleur muur in huis staat.

Luxueus beddengoed voor in de slaapkamer

Het gevoel van een bed met knisperend beddengoed is eigenlijk de interieurvariant van de lente: fris, schoon en licht. Als je nieuw bedlinnen al een tijd uitstelt, is dit het uitgelezen moment voor wat nieuws.

Het bed is het focuspunt van de slaapkamer. Het beddengoed is het eerste wat je ziet als je wakker wordt en het laatste voordat je 's avonds de ogen sluit. Het is dus de moeite waard om juist die plek van wat nieuws te voorzien.

Vervang zware materialen voor lichtere stoffen

De schapenvachten, grofgebreide plaids en velours kussens van afgelopen winter kunnen (tijdelijk) op zolder.

Vervang deze zware materialen voor lichtere stoffen als katoen en linnen in heldere kleuren.

Haal wat groen in huis

Bloemen zijn prachtig, maar gaan niet eindeloos mee. Als je langer plezier wil hebben van flora in huis, kun je beter investeren in een plant. Of beter nog: planten.

Wat je smaak ook is, ieder huis ziet er met wat groen beter uit. Wees niet te bescheiden en zet bijvoorbeeld een plant op iedere boekenplank. Is het meteen lente.

'Ontrommel' je huis



Geleerd van onze Marie Kondo en moeders: voordat je aan de voorjaarsschoonmaak begint, ruim je op. Breng orde in de boekenkast, groepeer decoratieve accessoires, berg kleden en plaids op in een mand en gooi spullen die geen duidelijk doel hebben weg. Of beter: doneer spullen die nog de moeite waard zijn aan een kringloopwinkel of een goed doel.

Voordat je aan de voorjaarsschoonmaak begint, ruim je op. (Foto: Liza Wassenaar)