In 2018 verhuisden in totaal 1,79 miljoen inwoners. Dat is 5 procent minder in vergelijking met 2017, dit blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De daling betekent een eind aan de opwaartse trend sinds 2014.

Volgens het CBS is de toenemende krapte op de woningmarkt een reden voor de daling. Ook denken zij dat gezinnen die tijdens de crisis in 2008 geen huis konden kopen, dat in de jaren erna hebben gedaan waardoor er nu minder verhuizingen in deze groep voorkwamen.

In 2018 zijn er minder woningen verkocht en trokken er minder mensen weg vanuit asielzoekerscentra. Deze veranderingen zorgden ook voor de eerste daling in jaren.

Ondanks de daling verhuisden er relatief nog veel mensen. Alleen in 2016 en 2017 wisselden meer mensen van woning. Vooral de groep 65-plussers zijn actief op de woningmarkt. Dit is de enige groep die een stijgende lijn vertoont.

De grootste groep die verkast, zijn de twintig- tot dertigjarigen. In deze levensfase gaan jongeren vaak op zichzelf wonen, kiezen ervoor samen te wonen of stappen over naar een koopwoning.

In 2018 wisselden 24-jarigen het meest van woning, in totaal 65.000 keer. De gemiddelde leeftijd van jongeren die uit huis gaan is 23,5 jaar in 2017, meldt het CBS.

Minder verhuizende gezinnen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat getrouwde stellen met kinderen en ongetrouwde mensen zonder kinderen minder vaak verhuizen dan vorig jaar. De daling komt voor beide groepen neer op ongeveer 7 procent.