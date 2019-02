‘Een heitje voor een karweitje’. Het is een begrip. De auto wassen, de hond uitlaten, de schuur uitruimen voor een extra zakcentje. Jij kan voor een prikkie je glaswerk weg laten brengen en “het helpt kinderen bij het leren omgaan met geld ", zegt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve.

Het komt nog wel eens voor dat kinderen uit de buurt ineens voor de deur staan, met de vraag of ze je ergens mee kunnen helpen voor een klein bedrag of iets lekkers te snoepen. Maar welke klusjes zijn nu gepast om te geven en welke kun je beter niet door kinderen laten doen?

Wees concreet

“Let goed op welke taken je aan een kind geeft. Misschien mogen ze van hun ouders niet naar de glasbak lopen of zijn ze niet in staat om een grote hond uit te laten. Bij kinderen moet je heel concreet zijn. Leg duidelijk uit wat je verwacht en hoeveel geld ze ervoor krijgen”, vertelt Neve.

“Als ze met een schuursponsje de autolak eraf schrobben, ben je verder van huis.” Tischa Neve, opvoedkundige

De leeftijd van het kind speelt ook een grote rol. “Een zesjarige kan wel de auto wassen, maar als ze dan met een schuursponsje de lak eraf schrobben, ben je verder van huis”, verklaart Neve.

Beloning

Hoeveel geld je geeft voor een klus bepaal je natuurlijk zelf, maar volgens het Nibud ligt het bedrag rond de 1 of 2 euro. Het doorsneebedrag dat zes- tot tienjarigen krijgen, is 1 euro; voor kinderen van tien jaar en ouder is de vergoeding 2 euro per taakje. De hoogte van het geldbedrag ligt aan de omvang van de klus.

“Het is beter om een kinderen spontaan te belonen, dan dat je ze leert dat ze altijd iets krijgen voor een klusje.” Tischa Neve, opvoedkundige

Binnen het gezin horen huishoudelijke taken er gewoon bij, vindt Neve. “Thuis is het bijvoorbeeld normaal dat je vanaf een bepaalde leeftijd, boodschappen doet voor je ouders. Voor extra klussen kun je wel geld geven maar dat moet niet de standaard zijn. Het is beter om een kinderen spontaan te belonen, met een ijsje of een klein geldbedrag, dan dat je ze leert dat ze altijd iets krijgen voor een klusje.”

Goede doelen

Het doel van 'Een heitje voor een karweitje’ is erg belangrijk. Als kinderen geld inzamelen voor een goed doel of iets leuks voor de hele straat, is het een goede les voor de financiële opvoeding en leer je kinderen de waarde van geld. “Het is alleen niet de bedoeling dat kinderen overal maar aan gaan bellen, niet iedereen zit er op te wachten."

Diverse klusjes

Klusjes vanaf vier jaar:

Fiets of auto poetsen

Tuinklusjes

Konijnenhok schoonmaken

Hond borstelen

Opruimbeurt eigen kamer

Klusjes vanaf negen jaar:

Boodschappen doen

Babysitten

Hond uitlaten

Glas of papier wegbrengen

Bijklussen steeds minder populair

Steeds minder kinderen doen nog aan ‘Een heitje voor een karweitje’, blijkt uit het Nibud kinderonderzoek. In 2013 verdiende nog 50 procent van de kinderen bij met klusjes als de auto wassen of grasmaaien, nu is dat nog 43 procent.

Padvinderij Volgens het boek 100 jaar scouting in Nederland, door Jan van der Steen, stamt ‘Een heitje voor een karweitje’ af van het Britse ‘Bob-a-job’, waar padvinders vroeger een Shilling vroegen voor een klusje. In de jaren vijftig waaide deze trend over naar de Nederlandse padvinderij. Zij organiseerden tijdens de paasvakantie in 1952 acties, onder de naam ‘Een heitje voor een karweitje’, om geld in te zamelen voor de padvindersverenigingen. De opbrengst mocht er wezen: bijna 230.000 karweitjes oftewel ruim 57.000 gulden.

Bij de scouting worden er amper nog ‘heitjes voor karweitjes’ gedaan, zegt Wendy van Rossum, woordvoerder van Scouting Nederland. “Sinds de jaren negentig is dit enorm afgenomen. Er werd steeds minder geld opgehaald dus werden er andere manieren verzonnen om geld op te halen. Het zijn nu voornamelijk oudere kinderen die als groep acties houden om geld in te zamelen, zoals kerstkaarten maken en oliebollen bakken rond Oud en Nieuw.”