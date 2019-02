Liever een strak grijze hoekbank of een cognac lederen driezitsbank? Wie gaat samenwonen komt voor keuzes te staan en als je niet dezelfde smaak hebt, kan dat voor spanning zorgen. Vtwonen-stylist Frans Uyterlinde geeft vijf tips om er toch samen toch uit te komen.

Tip 1: Neem de tijd

Frans Uyterlinde: "Nadat ik erachter ben wat de favoriete stijlen van de bewoners zijn, ga ik aan de slag. Ik bedenk hoe ik de stijlen kan combineren en ga in mijn gedachten na welke meubels, kleuren en accessoires daarbij passen. In het tv-programma pakken we alles in één keer aan. Maar als je je huis samen wilt inrichten, hoeft dat natuurlijk niet zo snel. Neem de tijd, wen aan je huis, kijk waar je het liefste zit, hoe het licht valt en maak dan stap voor stap keuzes voor je interieur."

Tip 2: Knip en plak samen een moodboard

"Het begint natuurlijk met communicatie. Je moet eerst weten van elkaar wat je leuk vindt. Om daar achter te komen, kun je samen een moodboard maken. Pak een stapel tijdschriften, scheur er om en om plaatjes uit die je mooi vindt en plak die op een groot vel papier. Met die plaatjes kun je elkaar makkelijker duidelijk maken wat je smaak is."

Zin direct aan de slag te gaan? vtwonen geeft je 5 tips voor een mini make-over.

Stylist Frans Uyterlinde schiet stellen te hulp die het niet eens kunnen worden over de inrichting in vtwonen Weer verliefd op je huis. Fotografie: Jansje Klazinga.

Tip 3: Maak een 'boodschappenlijstje'

"Met een boodschappenlijstje kun je veel gerichter shoppen. Als je eenmaal in een winkel staat, word je overspoeld door keuzes. Het aanbod is enorm, waardoor je makkelijk de draad kwijt raakt en met iets thuiskomt, wat bij nader inzien toch niet heel mooi past. Dus weten jullie dat jullie geen rechthoekige- en ook geen ronde eettafel willen, zet dan bijvoorbeeld een ovale tafel op je lijstje. Ook de kleuren en materialen van jullie keuze zet je erop."

Tip 4: Kies je kleuren

"Als je de kleur van je huis wilt veranderen, is zo'n kleurstaaltje eigenlijk te klein. Haal liever een klein potje of een tester van de gekozen verfkleur en schilder daar een vierkant op de muur mee of een plaat die je er kunt neerzetten. Dan zie je wat een kleur doet in daglicht, bij lamplicht, op zonnige en bewolkte dagen. Vraag bij de aanschaf van een vloer of keuken ook altijd of je een voorbeeld mee naar huis mag nemen, voordat je beslist."

Een nieuwe keuken kopen in zes stappen.

Tip 5: Neem de stalen mee

"Neem als je gaat shoppen altijd kleur- en stofstalen mee van wat je in huis hebt. Dus wil je je bank houden en zoek je er iets bij, neem dan een kussen mee. Heb je een verfkleur, behang of vloer gekozen? Neem er een stukje van mee. Kleuren kun je namelijk niet onthouden en ook een foto op je telefoon is toch net anders dan de echte kleur. Zo weet je zeker of de kleuren met elkaar combineren."

Het tiende seizoen van vtwonen Weer verliefd op je huis zie je elke zondag om 19.30 uur op SBS6. Maak kennis met de bewoners uit aflevering 1 van morgenavond.