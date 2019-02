Heb je eindelijk een aannemer gevonden om je verbouwing uit te voeren, zorg dan dat je alle afspraken vastlegt in een contract. Een jurist van Vereniging Eigen Huis legt uit waar je op moet letten.

Charlotte Reijnen (29) en haar man lieten hun benedenwoning in Amsterdam in 2017 grondig verbouwen. Reijnen: "De aannemer was een ramp. Hij maakte ruzie met andere werklui en leveranciers, waardoor het voorkwam dat mensen niet kwamen opdagen of er geen materialen werden geleverd. Tot drie keer tot beloofde hij dat het glas voor onze aanbouw die dag zou komen, maar telkens als we 's avonds gingen kijken was er geen glas te bekennen. Toen onze nieuwe bank werd geleverd, zaten er nog steeds geen ramen in het huis. We hebben even overwogen om de hele verbouwing af te blazen, maar vind maar eens een aannemer die een lopende klus wil overnemen."

“In het contract stond dat wij verantwoordelijk waren voor de parkeerkosten in Amsterdam.” Charlotte Reijnen

De verbouwing van hun benedenwoning duurde uiteindelijk anderhalve maand langer dan gepland, met veel onvoorziene kosten tot gevolg. Reijnen: "In het contract had de aannemer opgenomen, dat wij verantwoordelijk waren voor de parkeerkosten van een van hun auto's. Parkeren is prijzig in Amsterdam, dus we kregen er flink wat extra kosten bij. Daarnaast moesten we langer blijven in de vervangende woningruimte die we hadden geregeld. Daar hadden we niet op gerekend."

Deadline voor verbouwing

Goede afspraken maken is ontzettend belangrijk. "Een contract helpt daarbij", vertelt Corine Jansen, jurist bij Vereniging Eigen Huis. "Spreek met de aannemer af op welke datum hij met de werkzaamheden gaat beginnen en wanneer de verbouwing uiterlijk klaar is. In plaats van een concrete opleveringsdatum kun je ook een aantal werkbare werkdagen afspreken, waarbinnen de aannemer moet opleveren. Waar je ook voor kiest: zorg in ieder geval dat je in het contract opneemt dat je een schadevergoeding ontvangt voor iedere dag dat de aannemer te laat oplevert. Door een vaste datum af te spreken, loop je het minste risico. Zo weet je zeker dat je geen discussie krijgt over wat werkbare werkdagen zijn."

“Zorg dat je in het contract opneemt dat je een schadevergoeding ontvangt voor iedere dag dat de aannemer te laat oplevert.” Corine Jansen, jurist bij Vereniging Eigen Huis

Toen Reijnen en haar man hun Amsterdamse benedenwoning vorig jaar wilde verkopen, kwamen ze erachter dat hun aannemer tijdens de verbouwing andere materialen had gebruikt dan was afgesproken. Reijnen: "Het glas dat hij ons als HR++ had verkocht, bleek gewoon dubbel glas te zijn. Hij had voor een goedkopere optie gekozen, zonder dat met ons te overleggen. Eigenlijk hadden we er een rechtszaak van moeten maken, maar we hadden zo onze buik vol van de verbouwing. We hadden er geen energie meer voor."

Spreek een vaste prijs af



Hoe specifieker je bent in het contract, des te minder ruimte er achteraf is voor discussie, valt op de website van Vereniging Eigen Huis te lezen. Jansen: "Neem in ieder geval in het contract op om wat voor werkzaamheden het gaat en welke materialen gebruikt moeten worden. Als je niet goed afspreekt van welk materiaal de kozijnen moeten zijn, kan het zijn dat de aannemer voor goedkopere materialen kiest."

“Neem in het contract op welke materialen gebruikt moeten worden.” Corine Jansen, jurist bij Vereniging Eigen Huis

Jansen adviseert consumenten een vaste prijs met de aannemer af te spreken. Als de aannemer werkt met een uurtarief, open begroting of richtprijs weet je niet wat je uiteindelijk voor de verbouwing betaalt. Jansen: "Met een vaste prijs weet je waar je aan toe bent. Bij een grote verbouwing is het gebruikelijk om in termijnen te betalen. Zorg er dan voor dat de betalingen gelijk lopen met de vorderingen van het werk. Indien de aannemer failliet gaat, heb je als het goed is nog niet alles betaald."

Aannemer van aardbodem verdwenen

Reijnen werd een paar maanden geleden nog gebeld door schuldeisers van hun aannemer. "Het blijkt dat hij van de aardbodem is verdwenen, maar had gezegd dat wij de openstaande rekeningen nog moesten betalen. Gelukkig kon ik aantonen dat wij ons deel al lang hebben voldaan en er niets meer mee te maken hebben."

Het gezin is eind vorig jaar verhuisd naar een eengezinswoning in Almere. Reijnen: "Mijn belangrijkste tip als je gaat verbouwen: neem een deadline op in het contract. Bij een volgende verbouwing zou ik andere mensen willen spreken over hun ervaringen met een aannemer en in mijn kennissenkring rondvragen naar een betrouwbare partij. Maar voorlopig alsjeblieft even geen verbouwingen meer!"