Maar liefst 360 bomen en 9.640 struiken gaan de gevels, dakterrassen en binnentuinen van twee groene torens met de naam Wonderwoods sieren. Een vastgoedproject in Utrecht waarvan de bouw dit najaar start. Als de torens in 2022 klaar zijn, ontstaat 1 hectare aan verticaal bos in het hartje van de stad.

In Eindhoven hopen de eerste bewoners komende zomer al een van de 125 sociale huurwoningen in de Trudo Toren te betrekken. Elke loft in de 70 meter hoge woontoren krijgt een balkon en twee grote groenbakken, met plek voor bomen, struiken en klim- en hangplanten.

De groene woontoren in Eindhoven en een van de twee torens in Utrecht zijn een ontwerp van de Italiaanse architect Stefano Boeri, die wereldwijd bekend werd door zijn woontorens Bosco Verticale in Milaan.

"Voor Wonderwoods hebben we gekozen voor bomen en planten die ook op de Utrechtse Heuvelrug groeien", vertelt landschapsarchitect Timo Cents van Arcadis. Het bedrijf is verantwoordelijk voor al het groen op de torens. "Denk aan eikenbomen, lijsterbessen en groenblijvende loofbomen als hulst. Het zijn planten die gewend zijn aan het Nederlandse klimaat en er komen veel vogels en insecten op af."

"Het regenwater vangen we op in het dak van de torens en wordt gebruikt voor de bewatering van alle planten. Hoveniers die al abseilend naar beneden gaan, zorgen voor het jaarlijkse onderhoud. In Milaan is het snoeien van de bomen en planten altijd een hele happening waar veel inwoners op afkomen om foto's te maken en te kijken."

Een visualisatie van de Wonderwoods-toren. (Foto: Wonderwoods)

Gezonde levensstijl

Wonderwoods wil de disbalans tussen mens en natuur in de stad herstellen. 54 procent van de wereldbevolking woont in steden en dat aantal neemt steeds meer toe. Om de stad leefbaar te houden, worden architecten en ontwikkelaars voor nieuwe uitdagingen gesteld.

Cents: "Alleen maar glazen torens bouwen is niet meer van deze tijd als je de impact van klimaatverandering wilt minimaliseren. Met dit project hopen we onder meer de biodiversiteit in de stad te herstellen."

Gezond stedelijk leven wordt in en om Wonderwoods gestimuleerd. "Dat doen we onder meer door de natuur naar de stad te halen", vertelt Elsemieke Bergema van Wonderwoods. "Maar ook door bewegen en nieuwe vormen van mobiliteit te stimuleren. Zo krijgt elke woning een aantal fietsparkeerplaatsen en kunnen bewoners gebruikmaken van deelauto's."

In elke woning wordt een afvalscheidingssysteem in de keuken geïntegreerd, zodat het scheiden van afval gemakkelijker wordt. Bergema: "Als je straks binnenkomt in de torens, heeft de trap een veel prominentere plek dan de lift. De torens in Utrecht zijn voor iedereen toegankelijk, met onder meer een restaurant, sportschool en een museum."

Een visualisatie van de daktuin. (Foto: Wonderwoods)

Het effect van een groen uitzicht

Robbert Snep is senior onderzoeker op het gebied van groene steden bij Wageningen University & Research. Hij juicht de aandacht voor groen in steden toe en ziet ook nog kansen.

"We hebben groen hard nodig om steden leefbaar te houden. Uit onderzoek blijkt dat mensen rustiger worden van een uitzicht op bomen en planten en in zo'n omgeving sneller geneigd zijn om te bewegen. Ook al woon je op de twintigste verdieping, zo kom je toch in aanraking met natuur. Wellicht zie je zelfs vlinders en vogels op je balkon."

De beplanting draagt volgens Snep bij aan de koeling van het gebouw. Doordat de planten bewaterd worden, onttrekken ze energie aan het gebouw en dat levert een kleine temperatuurverlaging op. Hij vindt het belangrijk dat er nog meer onderzoek wordt gedaan naar de prestaties van de planten.

Snep: "De groene woontorens moeten niet alleen een mooi decor opleveren, maar ook bijdragen aan een gezondere stad. Door de beplanting op de juiste manier toe te passen, verwacht ik dat we er in de toekomst nog meer profijt van hebben."