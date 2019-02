Veel planten in het interieur blijft ook in 2019 de trend. Welke potten je waar neerzet is niet alleen bepalend voor de uitstraling van de kamer, maar ook voor hoelang de plant blijft leven. Welke plant past in welke ruimte?

Woonkamer

De woonkamer is misschien wel de populairste plek in huis om te decoreren met potten en planten. Waar cactussen de afgelopen jaren mateloos populair waren, zien interieurstylisten nu een bonte verzameling van palmplanten als belangrijkste interieurtrend. Deze exotische planten zorgen naast een stijlvol interieur ook voor een aangenaam binnenklimaat. Dat zit zo: planten halen schadelijke stoffen uit de lucht en verhogen de luchtvochtigheid. Hoe meer water planten verbruiken, hoe meer zuivering van de lucht. Daarbij geldt in het algemeen dat dit zuiveringseffect groter is bij planten met meer bladoppervlak.

Van alle palmen is het effect van de goudpalm op het binnenklimaat het grootst. Deze hoort volgens onderzoeksbureau Fytagoras, dat de effecten van honderden planten onderzocht, tot de top qua luchtzuivering. Andere planten met een hoge luchtzuiverende werking zijn bijvoorbeeld de venushaar en de vingerplant.



Geschikte woonkamerplanten: phlebodium, zinkvaren, dadelpalm, goudpalm, dypsis, howea, vingerplant

Een dypsis in de woonkamer haalt schadelijke stoffen uit de lucht. (Foto: 123RF)

Keuken

Als er tijdens het koken koolstofmonoxide vrijkomt is het handig om drakenklimop of alocasia in de buurt te hebben, de bladeren van deze planten halen deze stof namelijk uit de lucht. Zorg er wel voor dat het gebied rondom het fornuis plantvrij blijft, om te voorkomen dat oliën of vetten op de bladeren terechtkomen.

Naast zuiverende planten is de keuken ook de meest praktische plek om eetbare gewassen, zoals peterselie, munt en basilicum, te houden. Deze kruidenplantjes zijn beperkt houdbaar en hebben meer water nodig dan andere planten. Ze groeien het best als ze uit de zon worden gehouden.

Geschikte keukenplanten: kruidenplanten, jacobinia, drakenklimop, aocasia

Zo houd je planten langer in leven Hoeveel voeding nodig is, verschilt per plant; voor kamerplanten is meestal eens per week water geven voldoende, kruidenplanten hebben twee tot drie keer per week voeding nodig.

Planten hebben daglicht nodig om te overleven, maar voorkom dat ze vol in de zon staan.

Voorkom dat er water in de pot blijft staan. Hierdoor kunnen de wortels niet ademen en sterft de plant af.

Slaapkamer

De vlinderorchidee en vetplantjes zijn goed op hun plek in de slaapkamer. In tegenstelling tot de meeste planten zuiveren zij de lucht vooral 's nachts, als je in bed ligt. Door de kalmerende werking zijn kamille- of lavendelplanten eveneens geschikte slaapkamerplanten, mits de sterke geur geen obstakel vormt. De paarse en witte gewassen verminderen stressgevoelens, wat bijdraagt aan een goede nachtrust.

Geschikte slaapkamerplanten: ananasplant, sansevieria, kamilleplant, lavendelplant, cactus, vlinderorchidee

Toilet

De kleinste kamer van het huis is niet de beste plek om een 'urban jungle' te creëren, mocht daar al ruimte voor zijn. De ruimte is daarvoor vaak te koel en het daglicht te beperkt. Als het toilet geventileerd wordt door buitenlucht zijn planten die tegen koelere temperaturen kunnen, zoals klimop, de beste keus. Maar groene planten overleven niet zonder daglicht. Voor wc's zonder raam zijn kunstplanten dus eigenlijk de enige optie.

Geschikt voor de wc: hedera, vetplanten, bamboe, kunstplanten

De voordelen van planten in huis Planten zijn meer dan decoratie alleen. In 1989 publiceerde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een onderzoek waaruit de zuiverende werking van planten bleek.

Recent onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) en Fytagoras toont aan dat planten op kantoor ervoor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, positiever voelen en tevredener zijn over hun functioneren.

Over de oorzaak van de positieve effecten van planten bestaan verschillende theorieën. Evolutionair gezien boden planten bescherming en voedsel, hetgeen de overlevingskansen verhoogde. Een culturele theorie is dat we groen en natuurlijk linken aan vrije tijd en een omgeving zonder verplichtingen.

Badkamer

Planten die vanuit de natuur gewend zijn aan een vochtige omgeving kunnen prima overleven in de badkamer. Klimop is een geliefde badkamerplant, maar ook de populaire varenplant, de dypsis en de bromelia houden het prima vol naast de douche. Net als op het toilet geldt ook hier dat de planten alleen overleven als er voldoende daglicht binnenkomt.

Geschikt voor de badkamer: bromelia, dypsis, tilandsia, varen, bamboe