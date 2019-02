Weet je dat je meer vierkante meter in je huis hebt dan je gebruikt? Dus voordat je denkt: mijn huis is te klein, ik wil uitbouwen of zelfs verhuizen, kijk nog eens goed. vtwonen geeft je tips om je je huis groter te maken, met detzelfde oppervlakte.

Om meer ruimte te krijgen, lijkt een extra stukje aanbouwen vaak de enige manier. Een verbouwing die niet alleen ruimte oplevert; meestal verhoogt het ook de waarde van je huis. Toch kan het ook anders. Met wat aanpassingen of een (kleinere) verbouwing blijft het oppervlakte misschien wel hetzelfde, maar kun je er veel meer uithalen.

Deel de ruimte anders in

Is de keuken te klein, heb je weinig plek voor de eettafel, of zit je in de zithoek op elkaars lip? Door de indeling aan te passen, kun je de ruimte die er is efficiënter gebruiken. Soms betekent dit alleen maar schuiven met meubels. Idee: teken een plattegrond en je meubels op schaal en ga schuiven met de uitgeknipte meubels, voordat je met de echte meubels gaat slepen.

Haal een muur weg

Als je de indeling van je huis rigoureus wilt veranderen, dan zullen er waarschijnlijk muren sneuvelen. De meeste wanden zijn vrij eenvoudig weg te halen, alleen voor een draagmuur heb je deskundige hulp nodig. Er zal dan andere ondersteuning voor je huis moeten worden geplaatst. Verdwenen muren betekent ook dat er opnieuw gestuukt of behangen moet worden, en vaak vraagt dit ook om een andere vloer.

Creëer extra daglicht

Donkere hoeken en plekken in je huis gebruik je vaak niet. Ze zijn niet echt uitnodigend. Terwijl daar juist veel ruimte te winnen is. Maak gebruik van een lichte kamer door een raam te plaatsen in een tussenwand. Ruimte in het dak? Een dakraam, lichtkoepel of lichtstraat brengt licht op plekken waar geen raam te plaatsen is. Of plaats in de buitenmuur een glazen pui in de vorm van openslaande deuren of een schuif- of harmonicapui.

Verplaats vaste onderdelen

Sommige onderdelen van je huis staan op de 'verkeerde' plek of hebben de verkeerde indeling, bijvoorbeeld de keuken. Als je moet woekeren met ruimte, kies dan voor een indeling die het opener maakt, zoals een hoek- of een rechte keuken. Door de keuken naar een andere plek te verhuizen, kun je zomaar veel meer mogelijkheden krijgen om je huis beter in te delen. Keukenkasten tot aan het plafond bieden veel bergruimte, zodat misschien een losse kast weg kan.

Benut loze ruimte

Sommige ruimtes lijken nutteloos, maar er kan meer mee dan je denkt. Een nis is de perfecte plek voor planken of bijvoorbeeld een vaste kast op maat. Staat de radiator in de weg? Laat hem verplaatsen of plaats er een met een vorm die meer ruimte vrij laat. Met een kleine tafel of een plank aan de muur heb je zo een riante werkplek op bijna geen vierkante meters. Of zoek het hogerop: plaats een kast/wandmeubel tot aan het plafond. Daar kun je zo veel in kwijt, dat al die losse kastje niet meer nodig zijn.

Bonustip

Als je overweegt de indeling van je huis te veranderen, is het inschakelen van een binnenhuisarchitect altijd een goed idee. Die kan met ideeën komen waar je zelf misschien niet aan denkt. Op het totale verbouwingsbudget vallen die kosten vaak mee.