Sneeuw, regen of wind en geen zin om naar buiten te gaan? Ontspan dan in je eigen spa. Vtwonen geeft zes tips om je badkamer om te toveren tot een thuisspa.

Maak gebruik van fijn licht

Natuurlijk heb je functioneel licht nodig, want hoe zie je anders of je contactlens wel in je oog terechtkomt? Maar om te relaxen is dat niet heel sfeervol. Met een dimmer bepaal je zelf de sterkte van het licht. Gebruik kleinere sfeerlampen die geschikt zijn voor de badkamer. Ook (geur)kaarsen versterken de rustgevende sfeer.

Mooi om je heen

Met al die losse flesjes om je heen en rondslingerende handdoeken is het lastig om tot rust te komen. Misschien heb je wat ruimte voor een dichte kast. Speciaal voor de badkamer zijn smalle en ondiepe kasten te koop, waar je meer in kwijt kunt dan je zou verwachten. Ook kun je de losse wastafel vervangen door een wastafelmeubel. Dan krijg je kast- of laderuimte onder de wasbak.

Losse badkamerspullen verzamel je mooi in boxen, toilettasjes en manden, zodat je badkamer netjes opgeruimd is. Kies die allemaal in één kleur en één stijl voor het meeste effect. Riet, naturel hout en zachte tinten geven dat echte hamamgevoel. Er zijn trouwens ook wasmanden te koop die een sieraad voor de thuisspa zijn.

Fijne badkamerspullen

Zachte, dikke handdoeken en fijne badproducten zorgen voor dat luxe gevoel van een spa. Hang de handdoeken voor je in bad of onder de douch kruipt over de verwarming, dan zijn ze lekker warm als je ze nodig hebt. Veel zeep, badolie, bodylotion en andere producten zijn al te koop in mooie verpakkingen. Zo niet, giet ze dan over in smaakvolle flesjes en dispensers.

Zet smaakvolle flesjes in de badkamer. (Styling Danielle Verheul en fotografie Sjoerd Eickmans)

Waterballet

Je kunt de douchekop vervangen door een regendouchekop. Je moet wel even checken of er genoeg waterdruk is. En weet wel dat je dan wel meer water gaat verbruiken.

Spiegeltje, spiegeltje…

Lampjes en kaarslicht weerkaatsen sfeervol in een spiegel en je badkamer voelt er ook nog ruimtelijker door. Hoe groter de spiegel, hoe groter het effect. Of hang een aantal spiegels van verschillende formaten naast elkaar.

Je kunt kiezen voor speciale badkamerspiegels, maar spiegels met een bijzondere rand, bijvoorbeeld van subtiel messing, zijn zelf ook weer een mooie toevoeging aan de badkamerinrichting.

Zet lampjes en kaarsen voor een spiegel voor een sfeervol effect. (Styling Danielle Verheul en Fotografie Sjoerd Eickmans)

Plantengeluk

Groen geeft rust en veel groene planten zijn daarbij luchtzuiverend en geven zuurstof. In je thuisspa zijn ze helemaal op hun plek. Planten die geschikt zijn voor in de badkamer houden van schaduw, hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. De aloë, varen, bamboe, venushaar en sierasperge zullen het er naar hun zin hebben.