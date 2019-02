Het nieuwe studiejaar is begonnen voor de februari-instromers. Of het nou tijd is geworden voor een doorstart of een heel nieuw begin; de basis begint bij een fijne woon- en studeerplek. Maar hoe maak je die in een kleine studentenkamer? Wij spraken verschillende experts over de beste inrichting.

Het ultieme recept daarvoor verschilt per geval. Omgevingspsycholoog Camilla Meijer legt uit dat iedereen in de eerste plaats op z'n eigen behoeftes en voorkeuren zou moeten inspelen. "In je hersenen ligt al een heleboel informatie opgeslagen die bepaalt hoe je een omgeving beleeft, en hoe je er optimaal in functioneert", legt Meijer uit.

"De een heeft meer prikkels nodig dan de ander. Als iemand op mijn werk de radio aanzet, heb ik moeite om me te concentreren. Terwijl als ik hem uitzet, die ander weer meer moeite heeft. Belangrijk is dus om eerst bij jezelf te rade te gaan wat prettig is."

Een goed uitzicht verhoogt de concentratie

Wel zijn er volgens Meijer verschillende zaken om rekening mee te houden. "Bekend is dat een goed uitzicht je concentratie verhoogt. In Japan werken bijvoorbeeld heel veel mensen ondergronds. Voor hen worden speciaal landschapsschilderijen opgehangen. Verder hebben we allemaal daglicht en een goede ventilatie nodig", stelt de omgevingspsycholoog

"Een omgeving met veel verschillende prikkels is doorgaans af te raden", gaat Meijer verder. "Denk aan allerlei verschillende kleuren, geuren of geluiden. Je inrichting moet niet te druk zijn. Wat natuurlijk moeilijk is als je klein behuisd bent."

Kies voor een lage kast

Hoe vullen we dat advies concreet in? Interieurdesigner Jeroen van Zwetselaar van ontwerpbureau ZW6 geeft een aantal slimme tips. "Zet vooral niet alles dicht met hoge kasten. Je kunt beter een halfhoge kast midden in de kamer zetten en de wanden rondom wat kaler laten. Dat geeft niet alleen ruimtelijkheid, maar is ook meteen een afkadering, zodat je verschillende hoekjes krijgt. Aan de ene kant zet je dan bijvoorbeeld een bed en tegen de achterkant een bureau."

Zorg voor natuurlijk licht

"Daglicht is megabelangrijk", beaamt ook de ontwerper. "Stop je raam niet zomaar dicht. Soms ben je misschien geneigd om met luxaflex te werken, maar die kan ook te veel licht wegnemen. Gordijnen werken beter, ook omdat ze geluid kunnen dempen en dus de akoestiek verbeteren."

“Planten zijn goed voor zuurstof en concentratie.” Elise de Boer, Atelier 09

"Een grote plant helpt ook om het geluid te dempen", vertelt Elise de Boer van Atelier 09. "Planten zijn sowieso goed voor zuurstof en concentratie, en ze geven een fijn 'buitengevoel'. Verder kun je duettes of lichtdoorlatende gordijnen ophangen om daglicht te krijgen zonder de afleiding van een drukke straat."

Ga op zoek naar dubbele functies

In een kleine ruimte is het daarnaast vooral de truc om slimme combinaties te maken. "Zoek naar dubbele functies", adviseert De Boer. "Denk aan een relaxbank waar je ook nog goed op kunt studeren, of een tafel en stoelen die je kunt inklappen. Meubels die los van de grond staan, zoals een bank op pootjes, kunnen intussen nog zorgen voor meer ruimtelijkheid. Je kunt daarbij ook beter kiezen voor een paar grotere objecten in plaats van veel kleine spullen en meubels."

"In oude gebouwen kun je ook nog weleens van de hoogte gebruikmaken", vertelt Van Zwetselaar. "Met bijvoorbeeld een vliering. Daaronder maak je dan een plek waar je minder hoogte nodig hebt, zoals bij een bank."

Vijf geheugensteuntjes voor een prettige studentenkamer Daglicht is gezonder dan kunstlicht

Gebruik niet te veel verschillende kleuren

Grote objecten stralen rust uit

Zet planten neer en zorg voor een goede ventilatie

Denk in dubbele functies voor meubels

De beste investering met een beperkt budget

Vanwege een laag budget zullen veel studenten keuzes moeten maken. In welk kamerelement kunnen ze hun geld het beste investeren? "De combinatie van werken en relaxen is vooral belangrijk", redeneert De Boer. "Dus ik zou zelf gaan voor een bank die aan die eisen voldoet. En een goede tafel of bureau."

Van Zwetselaar zou graag uitpakken met één goede lamp. "En hang die dan bijvoorbeeld eens in een hoek op, in plaats van in het midden van de ruimte. Wat ook heel mooi werkt, is grof linnen voor je dekbed. Van een twijfelaar kun je dan ook heel goed een loungebank maken, als je hem in de hoek neerzet met een paar kussens tegen de muur. Dan kies je bijvoorbeeld voor een mooie effen tint en laat je van diezelfde stof ook meteen kussenslopen maken."