De gemiddelde prijs van een huurwoning is in de tweede helft van vorig jaar met 2,9 procent toegenomen. De gemiddelde prijs per vierkante meter ging ruim twee keer zo hard omhoog, staat in een marktrapportage van makelaarsvereniging NVM en vastgoedmanagersvereniging VGM.

De sterke stijging van de huurprijs per vierkante meter, die 5,9 procent hoger lag dan een jaar eerder, werd onder meer veroorzaakt door het feit dat er meer kleine woningen en meer nieuwbouwwoningen worden verhuurd. Die woningtypes hebben een hogere prijs per vierkante meter.

De prijsstijging per vierkante meter was verder bij appartementen groter dan bij eengezinswoningen. De gemiddelde eengezinswoning kostte 1.036 euro per maand aan huur. Voor een appartement moet maandelijks gemiddeld 1.058 euro worden betaald.

Sinds 2014 is de gemiddelde huurwoning een stuk kleiner geworden. Die ging van 108 vierkante meter naar 98 vierkante meter.

Noord-Holland is, mede door de krappe huizenmarkt in de regio Amsterdam, koploper. Ook in Zuid-Holland en Utrecht liggen de huurprijzen veel hoger dan in andere provincies. In Friesland zijn huurwoningen gemiddeld het goedkoopst.