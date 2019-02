Wonen 'Ook Japanners hebben Marie Kondo nodig' Stapels cd's in een hoek, allemaal in het verkeerde hoesje. Keukens vol vuile koffiekopjes. Rommellaatjes met sleutels, vieze snoepjes, kapotte aanstekers en kassabonnetjes. Een huis vol troep geeft maar weinig mensen a spark of joy, en dus tunen we massaal in op de Netflixshow Tidying Up With Marie Kondo. Wat is Kondo's kracht?