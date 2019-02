Het was altijd al de wens van Eric van den Bosch om molenaar te worden. Bijna tien jaar geleden nam hij het beheer van de Bovenmolen in de polder bij Alphen aan de Rijn van zijn vader over en betrok hij met zijn gezin de dienstwoning. Hoe bevalt het leven in een molen uit 1823?

Je kunt molenaar en hovenier Eric van den Bosch (47) niet blijer maken dan met de voorspelling van stevige wind. Hij is elke dag bezig met het weer en zorgt dat het water in de polder tussen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop op het gewenste peil blijft.



Van den Bosch: "Onze molen maakt deel uit van een molenviergang, waar vier molens bij elkaar staan. Het is de enige molengang ter wereld die nog in bedrijf is. De taken van alle overige Nederlandse poldermolens zijn inmiddels overgenomen door elektrische gemalen."

Wonen in een ansichtkaart



Van den Bosch woont bijna tien jaar in de dienstwoning van de molen, samen met zijn vrouw Daniëlle (46) en dochters Jeske (16) en Julia (13). Hij werd geboren in deze molen en nam het beheer in 2009 over van zijn vader, die het molenaarsvak precies veertig jaar heeft uitgeoefend. Van den Bosch is de achtste generatie die molenaar is. "We hebben de molen van binnen eerst helemaal gestript. Er zat nog zachtboard in en dat moest verwijderd worden vanwege brandgevaar. Alle muren zijn daarna zoveel mogelijk geïsoleerd en afgewerkt met gipswanden."

Op de eerste verdieping heeft Van den Bosch van drie kleine kamers twee grote slaapkamers gemaakt voor zijn dochters. "Onze slaapkamer zit op de tweede verdieping. De ruimte is hier beperkt, want hoe hoger je komt hoe smaller de molen wordt. We moesten rekening houden met de spil, die door het midden van de molen loopt. Gelukkig past er precies een tweepersoonsbed in onze slaapkamer."

Met name op de begane grond waar een kleine badkamer, keuken en woonkamer zitten is het passen en meten. "Onze keuken is op maat gemaakt. Het granieten aanrechtblad is ter plekke gestort. Het is allemaal precies pas: de vaatwasser kan net open en tussen de deur naar de kamer en het keukenblad zit een paar millimeter. De woonkamer is niet zo groot, want op de begane grond zit alle techniek van de molen: het scheprad dat het water wegpompt en het wiel dat het rad aandrijft. De molen is achthoekig dus geen enkele wand is recht. Daar moet je wel rekening mee houden als je nieuwe meubels koopt."

“Ik ben een echte polderjongen en doe niets liever dan spelen met de wind” Eric van den Bosch

In het teken van de wind



Als er geen wind is of bij extreme droogte zoals vorig jaar zomer, werkt Van den Bosch als zelfstandig hovenier. Zodra de wind aantrekt laat hij zijn tuingereedschap vallen en gaat hij zo vlug als hij kan naar de molen. "De molen gaat altijd voor. Hier staan vier molens en we geven het water aan elkaar door. Als één molen stilstaat, kunnen de anderen ook niets doen. In de wintermaanden zijn we soms dagen achtereen aan het malen en gaat het werk bij genoeg wind zelfs ’s nachts door."

De molen van Van den Bosch is in 1786 gebouwd, maar in 1823 verwoest door blikseminslag. De molen werd destijds meteen herbouwd, omdat de polder anders blank zou komen te staan. "Het is geweldig om in een molen te wonen met zoveel historie. Het is een machine op windkracht, die werkt volgens een oude techniek."

"We wonen hier prachtig tussen de uitgestrekte weilanden", gaat hij enthousiast verder. "Je vangt natuurlijk veel wind, dus in de winter is het iets minder comfortabel. Het laminaat in de woonkamer waait af en toe omhoog en het tocht aan alle kanten. Als de wieken een flinke gang krijgen, merk je dat de molen leeft. Dan hoor je de constructie kraken en voel je alles om je heen bewegen. Mijn hart gaat dan sneller kloppen: ik ben een echte polderjongen en doe niets liever dan spelen met de wind."