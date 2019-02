Sneeuwbuien, ijzel, hagel. Code geel of oranje. Ze komen allemaal wel een keer voorbij dit seizoen. Laat de file de file, ontwijk het overvolle openbaar vervoer en werk een dag thuis. Met deze vijf tips maak je in je huis een fijne werkplek.

Het kan niet altijd en ook niet met elk beroep, maar kun je thuis werken, dan mis je op zo’n dag reistijd, de files en ook het slechte weer. ’s Ochtends stap je vanuit de douche zo achter je laptop. Laat het buiten maar sneeuwen.

Zorg voor een rustige werkplek

Om geconcentreerd te kunnen werken is een rustige werkplek voor de meeste mensen een must. Houd je werkkamer of thuiswerkplek neutraal. Kies voor lichte muren en gebruik voor de meubels en accessoires niet te veel verschillende kleuren en materialen. Zet ook wat planten neer; ze zuiveren de lucht en werken rustgevend. Werk je aan de eettafel? Zorg dan dat het om je heen opgeruimd is, zodat je niet steeds wordt afgeleid.



Goed zitten is het halve werk

Lekker zitten lukt alleen als je stoel op je bureau is afgesteld. De drie voorwaarden voor de beste zithouding zijn: je voeten staan op de grond, je zit rechtop en je armen kunnen rusten op de leuning van je stoel of op tafel. Met een bureaustoel is dat eenvoudig in te stellen. Maar er zijn ook hulpmiddelen om met je 'gewone' tafel en stoel een fijne werkplek te creëren.

Zet de computer recht voor je

Liefst op een armlengte afstand. Voor de perfecte hoogte van het scherm moet de bovenrand op ooghoogte zijn. Lukt dat niet, zet hem dan op een speciale standaard of een stapel boeken. Je hebt dan wel een losse muis en een los toetsenbord nodig.

Laat het licht schijnen

Te weinig licht is vermoeiend, vermindert je productiviteit en zorgt ervoor dat je te dicht op je werk gaat zitten. Heb je een werkplek met daglicht, zet je bureau dan zo dat je licht van de zijkant krijgt. Daglicht kun je doseren met raambekleding of zonwering. Zorg ook voor een bureaulamp en wandlampen als er niet (meer) voldoende daglicht is. Om te werken aan de eettafel of in de woonkamer, zijn lampen met dimmers fijn. Dan heb je genoeg licht om te werken. Maar zet je als je klaar bent de lamp weer op standje sfeerverlichting.

Houd het opgeruimd

Je bureau houd je leeg door al je paperassen en benodigdheden een vaste plek te geven in ordners, dozen en pennenbakken. Dan is alles ook makkelijk terug te vinden. Er is tegenwoordig zoveel moois te koop voor je werkplek, dat je hem er meteen mooi mee aankleedt. Ook leuk: een wandbord. Als je in de woonkamer werkt, kies dan voor een bureautje dat je aan het einde van de werkdag kunt sluiten. Dat neemt weinig ruimte in, het werkblad schuif je weg en al je spullen kunnen in de vakken. Niets meer van te zien.

