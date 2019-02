Het mag nog volop winter zijn, in januari beginnen de meeste mensen zich alweer te oriënteren op hun zomervakantie. Als je op zoek bent naar een goedkope vakantie op een bijzondere plek, kan huizenruil het overwegen waard zijn. Mits je kan wennen aan het idee dat er ook iemand in jouw bed slaapt, natuurlijk.

Het idee van huizenruil is even simpel als idealistisch. In plaats van een vakantie in een massaal hotel, verblijf je bij iemand thuis. Dat heeft voordelen: volop ruimte, aanwezigheid van speelgoed, kook- en wasspullen en soms staat er zelfs een auto voor de deur. En dat allemaal voor niets. Het enige wat je moet doen is een sleutel achterlaten zodat de eigenaar van jouw vakantiewoning ook bij jou naar binnen kan.

Gelijktijdig ruilen is overigens geen noodzaak bij woningruil. Vaak kunnen onderling afspraken worden gemaakt. "Als mensen naar mij toe komen, logeer ik tijdelijk ergens anders", vertelt Tony Liem (66), sinds 2007 actief huizenruiler. "Ik was gescheiden, had net een eigen huis gekocht, dus er was niemand meer die er iets op tegen had", licht hij zijn motivatie toe. "Huizenruilen is niet voor iedereen. Je moet aan het idee kunnen wennen dat er iemand in jouw huis leeft, jouw spullen gebruikt en onder jouw lakens ligt."

Tips voor als je je huis aanbiedt voor woningruil Het profiel is bepalend voor het succes. Zorg voor goede foto’s en een sterk verhaal. Benadruk wat deze woning uniek maakt en benoem de afstanden tot toeristentrekpleisters in de buurt.

Begin op tijd: veel mensen moeten op hun werk ruim van tevoren vakantie aanvragen. Plus, sommige huizen zijn in bepaalde seizoenen extra gewild. De kans dat je last minute nog een droomhuis vindt én mensen in diezelfde periode kunnen reizen is klein.

Mensen zoeken huizen die gelijkwaardig zijn aan die van henzelf, zowel qua stijl als kwaliteitsniveau. Maak een reële inschatting of dit zo is, voor je een huis aanschrijft. Dat voorkomt dat je steeds teleurgesteld wordt.

Stel je doelgroep vast. Gezinnen met kinderen ruilen graag met huizen waar speelgoed en kinderbedjes aanwezig zijn, terwijl een gelijkvloers appartement of huis voor oudere koppels extra aantrekkelijk kan zijn.

Gezinnen met kinderen ruilen graag met huizen waar speelgoed en kinderbedjes aanwezig zijn.

Pr voor je woning

Het bleek voor de gepensioneerde docent geen enkel probleem. "Ik ben nu in Lapland, in maart ga ik naar Bali, daarna naar Wallonië en voor mijn dochter heb ik nog iets in Parijs geregeld."

“Ik ben nu in Lapland, in maart ga ik naar Bali, daarna naar Wallonië.” Tony Liem

Wie denkt dat je in kast van een huis moet wonen om op al deze plekken te geraken heeft het mis, al moet je wel realistisch blijven. Liem: "Ik woon in een rijtjeswoning in Tilburg, dus de kans dat ik kan ruilen met iemand in New York is heel klein, maar met goede pr kom je een heel eind. Op mijn profiel benadruk ik dat je binnen een uur in Brussel en Amsterdam bent en binnen vier uur in Parijs. Voor ons is dat ver, maar voor Amerikanen stelt zo'n afstand niks voor", legt hij uit.

Persoonlijke spullen opbergen

Wie openstaat voor huizenruil moet wel tijd investeren. "Ik begin een half jaar van tevoren en schat dat we zo’n dertig huizen aanschrijven om een match te krijgen", vertelt Petra Nuijten (41). "Je vergroot je kansen als je weet wat je doelgroep is. Wij zijn een stel zonder kinderen, dus wij komen vaak bij pensionado's uit. Die zijn heel relaxed en netjes, ideaal."

“Je vergroot je kansen als je weet wat je doelgroep is.” Petra Nuijten

Het hele principe van woningruil valt of staat met vertrouwen. Nuijten: "Bij ons is dat gegroeid. De eerste keer stopten we allerlei persoonlijke spullen, zoals salarisstrookjes achter een gesloten deur. Inmiddels laten we gewoon alles zoals het is."

Huizenruilen kreeg een boost door The Holiday

Het fenomeen huizenruilen kreeg in 2006 wereldwijd een boost door de Hollywood-film The Holiday. "Die film leverde ons in een klap zestienduizend nieuwe woningruilers op", zegt Corinne Nieman, Country Manager Nederland bij HomeExchange, de huizenruilsite met de meeste leden in ons land. Sinds een fusie met GuestToGuest afgelopen december heeft de site wereldwijd zo'n 450.000 leden. In Nederland zijn dat er vierduizend.

“The Holiday leverde ons in een klap zestienduizend nieuwe woningruilers op.” Corinne Nieman, Manager bij HomeExchange

Het aanbod in Nederland varieert van flat tot grachtengordel. Opvallend is dat zo'n 90 procent van de huizenruilers hoogopgeleid is, al is daar volgens Nieman een logische verklaring voor: "Mensen die in een studentenhuis hebben gewoond zijn al gewend hun spullen te delen. Zij zijn daar makkelijker in en dat is bij woningruil wel een vereiste."

Websites voor huizenruil HomeExchange is de grootste woningruilsite in Nederland. Na een fusie met het Franse GuestToGuest staan wereldwijd ruim 450.000 huizen ingeschreven. De jaarlijkse fee bedraagt 130 euro, betalen per nacht is ook mogelijk.

Een alternatief is PeopleLikeUs . Het platform is opgericht in 2018. De keuze is daardoor nog wat beperkt, maar het platform is vooralsnog wel gratis te gebruiken.

LoveHomeSwab werkt met een puntensysteem, hierdoor is een-op-een ruilen niet nodig, maar kunnen de punten die worden verdiend weer ingezet worden voor een overnachting in een ander huis.

Een Nederlands initiatief is de TweedeWoningruil . In tegenstelling tot de andere website richt dit platform zich specifiek op het uitruilen van tweede woningen en vakantiehuizen.

Verschil met Airbnb

Zowel Nuijten als Liem zegt nog nooit een negatieve ervaring te hebben gehad met woningruil. Helemaal niets? Liem: "Er sneuvelt natuurlijk wel eens wat. Zo liet een Australisch koppel een keer een glasplaat kapot vallen. Dat kan gebeuren, bovendien lag er toen ik thuiskwam een excuusbriefje en geld voor vervanging."

“Een Australisch koppel liet een keer een glasplaat vallen.” Petra Nuijten

Deze mentaliteit toont volgens de huizenruilers het verschil met Airbnb aan. Nuijten: "Als mensen ervoor betalen, denken ze dat ze alles kunnen maken. Bij ruilen is dat anders. Deze mensen komen ook in jouw huis, dus ben je voorzichtig, in de hoop dat zij dat ook bij jou zijn."