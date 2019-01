Voorlopig staat de klok nog op wintertijd en moeten we het doen met korte, donkere dagen. Maar voor wie naar meer licht snakt: daar is in huis wat aan te doen. En van veel ideeën heb je ook plezier als het weer zomer is.

Kleine moeite, veel meer licht

Lichte kleuren weerkaatsen het licht. Als je kiest voor hoogglans wordt dat zelfs nog meer. Niet alles wat donker is hoeft weg, maar zorg voor voldoende lichte elementen, zoals een lichte bank voor een donkere muur.

Glimmende accessoires, zoals die in goudtinten die je nu veel ziet, weerkaatsen elk straaltje licht. Ook spiegels zijn echte lichtvangers. Hang deze zo op dat er daglicht op valt voor het grootste effect.

Door slanke meubels, zoals een bank op pootjes, draadstoelen en –bijzettafels, valt het licht mooi heen. Om optimaal van het beetje daglicht dat door de ramen naar binnen valt te genieten, houd je de vensterbank zo leeg mogelijk. Heb je openslaande deuren of een schuifpui: zet daar zo min mogelijk voor.

Licht van buiten

Daglicht wordt vaak als het fijnste licht ervaren. Om er meer van te profiteren, is een (kleine) verbouwing nodig.

Maak gebruik van daglicht door gesloten binnendeuren te vervangen voor glazen deuren.

een doorkijkje te maken in de vorm van een raam naar een ruimte waar veel licht is.

een tussenmuur te vervangen door een glazen wand. Gebruik matglas voor meer privacy.

Meer licht van buiten naar binnen realiseer je door de achterdeur en een raam te verwisselen met een schuif- of harmonicapui of openslaande deuren. Als je geen muur hebt waar je glas in kunt plaatsen, wijk dan uit naar het dak. Een lichtstraat in een plat dak zorgt voor een zee van licht.

En ook in een schuin dak zijn de mogelijkheden van extra ramen eindeloos, zelfs als het zo hoog is dat je er niet bij kunt. Veel dakramen en hun gordijnen zijn op afstand bedienbaar.

En natuurlijk: goede verlichting

Met lampen kun je wonderen verrichten. Meestal heb je er genoeg op de plekken waar je veel bezig bent, zoals bij je favoriete stoel of in de keuken. Maar denk ook eens aan die donkere hoek, of de trap en de hal waar vaak alleen een grote lamp aan gaat als je er moet zijn. Kies voor wandlampen of een schemerlamp op een tafeltje in de hal.

Zelfs in de trap kan tegenwoordig verlichting worden ingebouwd. Een lichtplan is een handige leidraad voor een goed verlicht huis. Dat kun je door een professional laten maken. Maar door op een rijtje te zetten hoe je je huis gebruikt, kom je ook een heel eind. Bedenk per kamer welke verlichting je nodig hebt.