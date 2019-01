Wonen 'Huurders commerciële sector hebben vaker last van slechte isolatie' Huurders in de commerciële sector zijn vaker ontevreden over de isolatie van hun woning. Zo zegt 90 procent dat de woning slecht is geïsoleerd en heeft 74 procent nog enkel glas, meldt de Woonbond donderdag. 22 procent van de commerciële huurwoningen heeft door slechte isolatie nog een energielabel F of G.