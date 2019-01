Wonen Tulpen verrassend stylen in je interieur doe je zo Met een pluktuin van 200.000 tulpen voor het Paleis op de Dam in Amsterdam wordt zaterdag, op Nationale Tulpendag, de start van het tulpenseizoen gevierd. Wat zijn de tulpentrends voor 2019? "Strooi tulpenbladeren als confetti over een gedekte eettafel."