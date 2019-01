Wonen Overzicht Duurzaam wonen: Vier manieren om het verschil te maken In politiek Den Haag raken ze niet uitgepraat over het klimaatakkoord. De uitstoot van CO2 moet in 2029 met bijna de helft zijn afgenomen. Voor wie alvast wil beginnen: magazine vtwonen geeft vier tips om je huis met kleine aanpassingen of grote verbouwingen duurzamer te maken.