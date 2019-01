Volgens de NVM is de verkooptijd van huizen sinds 2000 niet zo kort geweest. Wie zijn woning te koop zet, kan een makelaar in de arm nemen. Sommigen proberen het zelf te regelen. NU.nl spreekt met drie mensen die hun woning op eigen houtje hebben verkocht.

Lara Woest (33) zette haar appartement aan de rand van het centrum van Groningen eind november te koop. Ze koos er bewust voor om zelf haar huis te verkopen. "Het is een interessante uitdaging om het eerst zelf te proberen. Daarnaast bespaar je ook een hoop kosten, omdat je niemand in de arm hoeft te nemen."

Ter voorbereiding las Woest zich in via diverse websites, waaronder die van makelaars zelf. "De informatie die zij verschaffen aan kopers, kun jij als verkoper óók goed gebruiken. Je weet precies waar tijdens een bezichtiging op gelet wordt." Daarnaast dook de 33-jarige in de biedsystemen en koos er eentje die goed bij haar paste. "Het is echt een aanrader om dat al uit te zoeken voor je de woning in de verkoop zet."

Verschillende biedsystemen Bieden per inschrijving: Alle geïnteresseerden mogen een bod doen, waarna de hoogste bieder meestal 'wint'.

Bieden en onderhandelen: De geïnteresseerde doet een openingsbod, waarna vaak een onderhandeling volgt.

Meteen een eindbod doen: De geïnteresseerde brengt meteen een definitief bod uit, er wordt niet onderhandeld.

Om kenbaar te maken dat een huis te koop staat, is het volgens Woest slim om gebruik te maken van je eigen netwerk. "Ik postte een bericht op sociale media met foto’s en een tekstje. Daarnaast plakte ik een poster op mijn raam om twee kijkmiddagen aan te kondigen. Dat bleek voldoende te zijn voor in totaal tien bezichtigen."

“De tijd van taarten bakken is nu echt wel voorbij” Lara Woest

De tijd van taarten bakken en andere capriolen om potentiele kopers in de watten te leggen, is volgens Woest echt voorbij. "Natuurlijk heb ik mijn appartement van tevoren opgeruimd, gepoetst en waar nodig gerestyled, maar je moet de schijn niet ophouden. Mijn kat lag tijdens de bezichtiging op bed en dat leverde juist leuke reacties op. Of ze hem ook bij de koop kregen!"

Lara Woest met kat Jimmie.

Stel jezelf zakelijk op

Chrissy van Kempen (29) en haar man besloten de boel eerst flink op te ruimen voordat de eerste kijker hun eengezinswoning in Den Dungen kwam bezichtigen. "Doe overbodig speelgoed en vakantiespullen vast de deur uit, zodat mensen goed zien uit hoeveel ruimte jouw huis bestaat."



Van Kempen staat er nog steeds achter dat ze geen makelaar in de arm hebben genomen, maar vindt dat ze achteraf gezien harder hadden moeten onderhandelen over het bod dat ze kregen. "Mijn man en ik zijn van nature geen mensen die met hun vuist op tafel slaan, terwijl een makelaar een stuk zakelijker is en waarschijnlijk een hogere prijs had geregeld."

“Een makelaar had waarschijnlijk een hogere prijs geregeld” Chrissy van Kempen

De 29-jarige zou zichzelf een volgende keer beter voorbereiden. Bijvoorbeeld door argumenten op papier te zetten waarom er niet onderhandeld kan worden over de vraagprijs. Een makelaar inschakelen, dat ziet ze niet snel gebeuren. "Wij vertellen eerlijk over de fijne en minder fijne dingen van onze woning, een makelaar weet daar niets vanaf. Bedenk je daarnaast dat het contact zonder makelaar veel directer is. Je hoeft geen omslachtige afspraken via het kantoor te maken."

Familie van Kempen.

Regie in eigen handen

Eind oktober verkochten Annemiek Dul (31) en haar man Roy hun karakteristieke hoekwoning in Kampen. Nog geen uur na de eerste bezichtiging volgde een bod en was het huis verkocht. Dul vindt een makelaar zonde van het geld. Tenminste, als je een makkelijk verkoopbaar huis hebt. "In ons geval verkocht het huis zichzelf."

“De koffie is duur als bij de notaris blijkt dat je iets mist” Annemiek Dul

Volgens Dul is het een uitdaging om zonder makelaar aan de slag te gaan, maar toch raadt ze het aan. "Alle informatie die je nodig hebt om de koopovereenkomst op te stellen, is online makkelijk beschikbaar. Een uittreksel van het kadaster kun je zo opvragen. Daarnaast vind je op het web genoeg voorbeeldkoopovereenkomsten die je als basis kunt gebruiken."

Dit staat er in een koopovereenkomst Prijs van de woning

Opleverdatum

Eventuele gebreken van het huis

Ontbindende voorwaarden

Roerende zaken die mee verkocht worden

Wel tipt Dul dat je even de tijd moet nemen voor het papierwerk. "De koffie is duur als bij de notaris blijkt dat je iets mist. Voorkom zoiets door de vorige koopacte erbij te pakken. Daar staat veel informatie in." Kies je toch voor professionele hulp bij de verkoop, dan is haar advies om een internetmakelaar in te schakelen. "Zo houd je de regie in eigen hand door bijvoorbeeld zelf de bezichtigingen te regelen, maar kun je ingewikkeld papierwerk juist uitbesteden. Dat scheelt zowel geld als moeite."

Annemiek Dul.