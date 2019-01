Veel mensen komen aan het begin van het jaar in een nieuw huis terecht. In de chaos van de verhuizing vergeet je makkelijk dat je vaak ook je woonverzekering moet aanpassen. Een saaie taak? Misschien, maar het kan wel geld schelen.

In het eerste kwartaal van het jaar hebben veel mensen net de sleutels van hun nieuwe koophuis gekregen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Ongeacht of je een koop- of huurhuis bertrekt, is de verhuizing een goed moment om je woonverzekering onder de loep te nemen.

Maar niet alleen als je verhuist, moet je volgens het Nibud je polis in de gaten houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te checken of de waarde van je inboedel nog wel overeenkomt met het bedrag waarvoor je verzekerd bent:

"Stel dat je een inbraak hebt jaren nadat je de verzekering hebt getekend en je in de tussentijd veel dure spullen hebt gekocht die nu zijn gestolen. Dan worden die gestolen spullen niet vergoed", zegt Nibud-woordvoerder Karin Radstaak.

Deze verzekeringen heb je nodig

Wat is er dan allemaal nodig? Huurders kunnen een inboedelverzekering nemen. Die vergoedt schade aan losse spullen in het huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld een brand, diefstal of een storm.

Voor huiseigenaren komt er wat meer bij kijken. Een opstalverzekering dekt de schade van alles dat vastzit in het huis. Het is niet wettelijk verplicht om hiervoor te tekenen, maar wel vaak een eis van de hypotheekverstrekker. Vaak is dit al geregeld door de VvE, maar niet altijd.

Dit heeft een stel met een koophuis nodig: Inboedelverzekering: verzekering voor schade door brand, diefstal en storm

Opstalverzekering: schade van alles dat vastzit in het huis

Overlijdensrisicoverzekering: partner van overledene kan door deze verzekering in het huis blijven wonen

Voor stellen die samen een huis hebben gekocht, kan het ook verstandig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dan kan de ene partner in het huis te blijven wonen, als de ander overlijdt voordat de hypotheek afgelost is.

Verzekeringen vergen wat uitzoekwerk

Hoe groot is het risico dat je dubbel verzekerd bent? Volgens de Consumentenbond komt dit vaak voor. Maar dat is op zich niet erg, zegt woordvoerder Gerard Spierenburg.

"Het bedrag dat je vergoedt krijgt van de opstalverzekering gaat uit van de herbouwwaarde van het huis. Dat is wel de prijs van vandaag. Morgen kunnen de materiaal- en werkkosten hoger zijn. Om je daartegen in te dekken, betalen veel mensen wat meer, dus om een geschiktere vergoeding te krijgen."

“Het is op zich niet erg om dubbel verzekerd te zijn.” Gerard Spierenburg, Consumentenbond

De Consumentenbond en het Nibud hebben geen zwarte lijst van verzekeringen die onnodig zijn of die je moet vermijden. Consumenten moeten vooral zelf opletten dat de premie niet te hoog is.

"Wat is te duur? Het is lastig om daar iets generieks over te zeggen. Veel mensen gebruiken een online tool om aan de verzekeraar aan te geven wat de inhoud van hun huis is. Dan kom je uit op een schatting en het kan zijn dat die niet klopt. Kom je uit op een premie die veel te hoog lijkt, dan moet je zelf echt berekenen wat de waarde van je spullen is", zegt Gerard Spierenburg.

Korting op verzekeringen is mogelijk

Volgens het Nibud kost een een uitgebreide inboedelverzekering voor een tussenwoning 13,50 euro per maand. Voor een opstalverzekering in een goedkope regio ben je tussen de 13 en 28 euro kwijt. Voor een overlijdensrisicoverzekering betaal je 9 tot 37 euro.

Premies worden bepaald door: Locatie van het huis

Staat van het huis

Het eigen risico

Looptijd van de verzekering

Hoogte van de verzekering

Het huis beter beschermen tegen inbrekers kan een premiekorting tot 20 procent opleveren. En hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie uitvalt. Verzekeringen bundelen in een pakket leidt ook tot lagere maandlasten.

Let op bij extra luxe

Volgens de experts is er geen quick fix om de perfecte verzekering te vinden. Consumenten moeten zelf de kleine letters induiken. Er zijn wel een paar valkuilen, vooral voor huiseigenaren.

Lekkage veroorzaakt door kapotte voegen en kitnaden wordt niet vergoedt door verzekeraars. Het is aan de bewoner om dat goed te onderhouden.

En heb je je appartement laten opknappen zodat dat het luxer is dan dat van je buren? Als je een opstalverzekering hebt via de VvE, dan is het wijs om te checken of het belang van álle eigenaren is meeverzekerd. Anders krijg je bij een uitkering slechts de gemiddelde herbouwwaarde van alle appartementen in de VvE. Dit kun je voorkomen door je eigenarenbelang mee te verzekeren in de inboedelverzekering.