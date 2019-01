Met een pluktuin van 200.000 tulpen voor het Paleis op de Dam in Amsterdam wordt zaterdag, op Nationale Tulpendag, de start van het tulpenseizoen gevierd. Wat zijn de tulpentrends voor 2019? "Strooi tulpenbladeren als confetti over een gedekte eettafel."

De tulp staat symbool voor het begin van de lente, maar tegenwoordig kun je de snijbloemen al vanaf half januari kopen. De Nederlandse kwekers bootsen een kunstmatige winterperiode na, waarna de bollen bij hogere temperaturen in de kas denken dat het voorjaar is en gaan bloeien.

"Mensen hunkeren na de feestdagen naar het lentegevoel en dat kun je in huis halen met een bos tulpen", vertelt Ivo van Orden van Bloemenbureau Holland. "Tulpen hebben van nature een vrolijke uitstraling."

Tulpen met franjes en extra lange stelen

Bloemenbureau Holland werkt samen met een trendwatcher en kijkt jaarlijks naar trends en ontwikkelingen in de groenbranche. Een van de trends die zij dit jaar signaleren, is dat technologie een steeds grotere rol speelt in ons interieur.

Van Orden: "Smarthomes maken ons leven nog comfortabeler. Ons interieur krijgt daardoor een vleugje futurisme. Denk aan vazen met bijzondere metallic finishes, glas met kleurverloop en spiegelende effecten. Tulpen in lila, snoepjesroze en felrood passen daar goed bij."

“Tulpen in snoepjesroze passen goed bij een interieur met een vleugje futurisme” Ivo van Orden van Bloemenbureau Holland

Veldboeketten zijn de laatste jaren, mede dankzij online bloemenwinkel Bloomon, steeds populairder gewonnen. Voorheen vond je niet veel tulpen in deze bossen terug, omdat de bloem aan de korte kant is. "Tegenwoordig zijn bijzondere tulpensoorten goed verkrijgbaar, zoals parkiettulpen met gefranjerde bloembladeren en de Franse tulp die extra lang is. Deze tulpen hebben een minder gepolijste uitstraling en passen daardoor uitstekend in een weelderig veldboeket", legt Van Orden uit.

Bewondering voor de tulp

Arjan Smit is een van de initiatiefnemers van Nationale Tulpendag en voorzitter van Tulpen Promotie Nederland. Zijn bedrijf Smit Flowers oogst jaarlijks zo'n elf miljoen tulpen. "Alle deelnemende kwekers zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor deze dag. Het is ieder jaar een militaire operatie om de ruim 200.000 tulpen op de Dam te krijgen."

Nationale Tulpendag Waar: De Dam, Amsterdam

Wanneer: 19 januari vanaf 13.00

Prijs: gratis

Het publiek is vanaf 13.00 uur welkom om gratis tulpen te plukken en het tuinontwerp te bewonderen. Volgens de organisatie komen er zo'n honderd verschillende nationaliteiten op af. "Je hoort mensen Nederlands spreken, maar ook Chinees, Arabisch en Russisch. De bol en de wortels zitten nog aan de tulpen en je merkt dat mensen dat niet kennen. Het is fantastisch om hun bewondering voor de bloem te zien", vindt Smit.

Voor Smit was het een paar weken geleden nog even spannend. Dankzij een zeer warme en droge zomer waren de groeiomstandigheden voor de tulp vorig jaar niet ideaal. "Ik doe dit werk al dertig jaar, maar ieder seizoen moet je een nieuwe strategie bedenken. Het klimaat wordt steeds grilliger en ik probeer daar met mijn ervaring op in te spelen. Gelukkig ziet de kwaliteit van de bloemen die we nu oogsten er heel goed uit."

Bloembladeren als confetti

In plaats van een bos tulpen in een vaas kun je Neerlands trots ook op andere manieren in je interieur presenteren. Enkele losse tulpen zijn sierlijk en goed te combineren met andere voorjaarsbloeiers, zoals anemonen, ranonkels en irissen. Van Orden: "Een tulp houdt veel water vast in de steel, dus je kunt er ook een slinger van maken. Een tulpenkrans met een basis van ijzerdraad of oasis is ook een verrassende manier om de bloem te presenteren. Of strooi de bladeren als confetti over een gedekte eettafel en garneer er je gerechten mee. Veel leuker dan peterselie."

Om zo lang mogelijk van je tulpen te kunnen genieten, heeft Van Orden nog een tip. "Knip de stelen af als ze te lang worden, wikkel ze in een krant en geef de tulpen een schrikeffect door ze een paar uur in de koelkast te leggen. De bloemknop gaat weer dicht, de stengels worden weer recht en je tulp is zo goed als nieuw."