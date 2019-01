In politiek Den Haag raken ze niet uitgepraat over het klimaatakkoord. De uitstoot van CO2 moet in 2029 met bijna de helft zijn afgenomen. Voor wie alvast wil beginnen: magazine vtwonen geeft vier tips om je huis met kleine aanpassingen of grote verbouwingen duurzamer te maken.

Isoleer je huis

Huizen die vóór 1980 zijn gebouwd, werden slecht of helemaal niet geïsoleerd, waardoor veel warmte verloren gaat. Daken waren niet meer dan wat planken met pannen erop. Het is duidelijk dat hier, maar ook bij nieuwere huizen, heel wat te winnen valt. Denk bijvoorbeeld aan spouwmuurisolatie, het isoleren van een schuin dak, dubbel glas en vloerisolatie.

Isoleren lijkt een kostbare zaak, maar vaak verdien je de kosten al snel terug. Daarbij gaat je wooncomfort er meteen het hele jaar op vooruit en heb je geen last meer van bijvoorbeeld schimmelvorming of vervelende tocht.

Plaats zonnepanelen

Zonne-energie is schone energie. Door zonnepanelen op je dak te laten plaatsen, hoef je minder energie in te kopen en kun je besparen op je energierekening. Hoeveel energie je ermee opwekt, hangt af van het aantal panelen en de stand van het dak. Vuistregel is dat je in ongeveer tien jaar de kosten van de aanschaf terugverdient.

Gebruik minder elektriciteit

Je kunt in huis al heel snel elektriciteit besparen door al je lampen te vervangen door led-lampen. Wasmachine, droger, koelkast, vriezer en afwasmachine vervangen voor energiezuinigere exemplaren kan ook zeer lucratief zijn – zelfs als je oude machines het nog prima doen. Laat ook je televisie en andere apparatuur niet op de stand-bystand staan, maar zet ze gewoon uit.

Kies voor nieuwe warmtebronnen

Vanaf 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Dat betekent dat er nieuwe warmtebronnen moeten komen. De mogelijkheden zijn nog niet talrijk, maar bedrijven en gemeenten zijn volop bezig met onderzoek. Wat de beste vervanging voor aardgas wordt, zal de tijd leren. Wel kun je er nu alvast voor kiezen om elektrisch te gaan koken. Elektra is schoner en goedkoper dan gas.