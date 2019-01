De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw omhooggegaan, al lijkt de landelijke prijsstijging wel af te zwakken. In het vierde kwartaal van 2018 waren mensen die een nieuwe huurwoning betrokken 4,9 procent meer kwijt dan in het vierde kwartaal van het jaar daarvoor, meldt woningplatform Pararius.

Het is voor het eerst in 3,5 jaar dat de gemiddelde prijsstijging onder de 5 procent uitkomt. De huurprijzen komen nu uit op gemiddeld 16 euro per vierkante meter, meldt Pararius.

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector namen in alle provincies toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De gemiddelde vierkantemeterprijs in Flevoland steeg het hardst; met 26,7 procent naar 12,37 euro. Die prijsstijging wordt sterk beïnvloed door Almere. Daar steeg de gemiddelde prijs per vierkante meter met 22,2 procent naar 12,55 euro.

Na Flevoland was in Drenthe de snelste stijging van de vierkantemeterprijs te zien, met 16,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Overigens is daar de prijs met 9,80 euro per vierkante meter nog wel een van de laagste van alle provincies.

Hoofdstad nog steeds de hoogste huur

In Amsterdam zijn de huurprijzen sinds jaar en dag het hoogst van Nederland. Het afgelopen kwartaal betaalden nieuwe huurders in de hoofdstad 22,98 euro per vierkante meter per maand voor een huurwoning in de vrije sector. Dat is een stijging van 3,2 procent.

Jasper de Groot, directeur van Pararius, pleit voor een verruiming van het middenhuursegment om het woningtekort en de daarmee samenhangende hoge huren te lijf te gaan. Investeerders en beleggers zijn volgens hem hard nodig voor het verruimen van de woningvoorraad.