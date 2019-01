We brengen ongeveer een derde van ons leven door in bed. Als je geluk hebt, is dat in diepe slaap, maar uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders slaapproblemen hebben. Met deze tips krijg je een slaapkamer om letterlijk bij weg te dromen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 20 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder in 2017 slaapproblemen had. Zij vallen moeilijk in slaap, hebben moeite om door te slapen of worden te vroeg wakker. "Het belang van een slaapkamer wordt vaak onderschat", vindt binnenhuisadviseur en feng shui-master Nina Elshof.

“Zie je slaapkamer als een nest” Nina Elshof - Feng Shui master

Elshof: "Om een goede nachtrust te bevorderen, kun je je slaapkamer het beste zien als een nest. Een baby leg je in een knus wiegje, maar volwassenen hebben ook behoefte aan beschutting. Ik raad mensen aan om in de kleinste kamer te slapen." Grote slaapkamers worden vaak voor meerdere dingen gebruikt: strijken, televisiekijken of werken. "Je komt gewoonweg moeilijker in slaap als er nog een overvolle wasmand op je staat te wachten."

Van grijs tot koraalrood

Jasmijn Alles is brandstylist bij Auping en betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe collecties. "Kleur heeft veel invloed op hoe je je voelt. Kalme tinten bevorderen je slaapkwaliteit. We zien dat veel klanten kiezen voor een bed in een neutrale kleur, het is tenslotte een aankoop voor de lange termijn. Opvallend is dat voor boxsprings vaak gekozen wordt voor grijstinten en voor een ledikant wit juist populair is."

"Met beddengoed kun je kleur aanbrengen in je slaapkamer", gaat Alles verder. "Textiel in verzadigde kleuren zoals okergeel of koraalrood doet het goed. Het zijn warme tinten waardoor je tot rust komt. Je kunt ook een accent aanbrengen met een boxspring met een subtiel gekleurd frame of met een nachtkastje in een zachte kleur, dat past bij de stijl van je slaapkamer. Wij hebben net een nieuw nachtkastje in de collectie, dat je qua kleur helemaal zelf kunt samenstellen."

Uiteindelijk staat een matras dat past bij het lichaam aan de basis voor een goede nachtrust. Daarnaast is een hoofdkussen belangrijk. Alles: "Het kussen is het matras voor je hoofd. Dikke kussens zien er comfortabel uit, maar zijn niet goed voor je lijf. Je ruggengraat hoort recht te zijn als je op je zij ligt."

'Slaapkamer moet beetje saai zijn'

Volgens Elshof zijn er meer factoren die bepalen of jij het klokje rond slaapt. "Feng shui gaat ervan uit dat je omgeving invloed heeft op je welbevinden. Wil je beter slapen, dan is het belangrijk dat je slaapkamer koel en donker is. Gebruik verduisterende raamdecoratie en doe je verwarming ’s nachts uit. Een bed van metaal of metalen meubels zou ik afraden. In de slaapkamer ben je juist gebaat bij zachte meubels met afgeronde hoeken, zodat je gemakkelijker kunt ontspannen."

“Dek spiegels in de slaapkamer 's nachts af” Nina Elshof - Feng Shui master

Zet geen open kast in de slaapkamer of sluit de deuren van je kledingkast. Elshof: "Alleen opruimgoeroe Marie Kondo heeft een nette kledingkast, maar de rest van Nederland over het algemeen niet. Zorg dus voor een kast die je af kunt sluiten. Door een spiegel wordt alles in je kamer verdubbeld. Je kunt een spiegel ’s nachts daarom het beste afdekken. Eigenlijk moet je slaapkamer een beetje saai zijn, met gedempte kleuren, want daar val je van in slaap", zegt ze lachend.

Klaar voor de nacht

Technologie speelt een steeds grotere rol in de slaapkamer, maar of we daar blij mee moeten zijn? Alles: "We maken gebruik van smartwatches en sleeptrackers om onze slaap te monitoren. Het is belangrijk dat we niet vergeten dat slaap is bedoeld om je lichaam en geest te laten herstellen van wat je die dag hebt meegemaakt."

Helderblauw licht remt de productie van melatonine, het hormoon waardoor je slaperig wordt. Je kan dus beter niet op het scherm van je telefoon of naar de televisie kijken voordat je gaat slapen. "Het is beter om een slaapritueel voor jezelf te creëren, door een boek te lezen, naar ontspannende muziek te luisteren of te mediteren. Zo maak je jezelf klaar om naar bed te gaan."