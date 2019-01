Smart home-apparaten zijn jaarlijks een belangrijk onderdeel van techbeurs CES in Las Vegas. Ook dit jaar waren er veel innovatieve producten te zien. We zetten vijf apparaten op een rij.

Technologiebedrijven tonen al jaren slimme apparaten die het huis van mensen slimmer kunnen maken door ze aan het internet te koppelen. Op de CES zagen we redelijk ingeburgerde innovaties zoals slimme sloten, lampen en beveiligingscamera's. Maar er waren ook minder bekende apparaten of gadgets met nieuwe functies.

Koelkast van Samsung herkent voedsel

Smart home was dit jaar een belangrijk onderdeel van de Samsung-presentatie. Een van de dingen die het bedrijf toonde, was de vierde versie van Family Hub, een grote koelkast met een scherm op de deur.

Aan het nieuwe model zijn aan de binnenkant drie camera's toegevoegd die voedsel herkennen en in een bijbehorende app zetten, zodat je altijd weet wat er in de koelkast ligt. Tijdens een demonstratie zagen we dat bijvoorbeeld appels, vlees en sla werden geregistreerd. Bij een volle koelkast en veel verpakkingen kost het de koelkast meer moeite. Gebruikers kunnen in dat geval ook handmatig voedsel toevoegen

De Family Hub 4.0 voegt ook houdbaarheidsdata aan producten toe. Dat doet de koelkast aan de hand van bewaartermijnen die de Amerikaanse toezichthouder FDA voorschrijft. De koelkast geeft een seintje als het product bijna over de datum gaat. Het is niet duidelijk hoe dit in Nederland gaat werken. Houdbaarheidsdata kunnen ook met de hand worden toegevoegd.

Als laatste heeft de koelkast net als eerdere modellen een groot scherm. Daarop kunnen berichten voor andere mensen in huis worden achtergelaten, digitale foto's worden getoond of een kalender worden weergegeven. Ook stuurt de koelkast een berichtje naar de gekoppelde telefoon als iemand de deur open laat staan. Het is niet bekend wanneer de Family Hub in Nederland te koop is en tegen welke prijs.

Robot Foldimate vouwt zelfstandig kleding op

De Foldimate is al een paar jaar te vinden op de CES, maar dit jaar komt hij op de markt voor zo'n 1.000 dollar (omgerekend 870 euro). Op de beurs stond volgens het Israëlische bedrijf nog steeds een prototype, maar wel een versie die werkte en shirts, handdoeken en broeken opvouwde.

Volgens CEO Gal Rozov vouwt de machine, die eruitziet als een grote kantoorprinter, binnen vijf minuten zo'n 25 kledingstukken op. De gebruiker moet zelf kleding in een grijper boven in de machine klikken. Die trekt de kleding naar binnen en daarna komt de stapel kleding er aan de onderkant opgevouwen uit.

Ovenconcept Whirlpool helpt bij bereiden van de maaltijd

De Amerikaanse fabrikant van huishoudelijke apparaten Whirlpool toonde een prototype voor een nieuw soort oven die werkt met augmented reality. Op de ovendeur is een doorschijnend lcd-scherm van 27 inch geplaatst.

Op het display kan bijvoorbeeld een kalender of recept worden getoond. Tijdens een demonstratie konden we zien dat het scherm precies laat zien wat de gebruiker moet doen, zoals welk rek op welke positie in de oven moet worden gebruikt.

Het is niet bekend wanneer het apparaat in productie gaat. Christopher Cullen van Whirlpool benadrukt dat het vooralsnog gaat om een concept van W Labs, het innovatiecentrum van Whirlpool. "We bekijken op dit moment wat de gebruikers verwachten van zo'n product. Maar de eerste reacties zijn heel positief."

Robotstofzuiger van Ecovacs wordt slimmer

Het Chinese Ecovacs demonstreerde zijn nieuwe Deebot Ozmo 960m, een robotstofzuiger met een camera en voorzien van kunstmatige intelligentie. Daarmee herkent hij kleding en kabels, zodat hij er omheen kan zuigen.

Volgens het bedrijf is dit handig, omdat "niemand dan meer hoeft op te ruimen, voordat er wordt opgeruimd". De robot slaat beelden van de camera niet op, behalve als gebruikers daarvoor kiezen. Door data op te sturen, moet de kunstmatige intelligentie volgens Ecovacs beter worden gemaakt. Een verschijningsdatum en prijs zijn nog niet bekendgemaakt.

Slim toilet van Kohler met lampen en stembediening

Alles in huis wordt slimmer en als het aan het Amerikaanse Kohler ligt ook het toilet. De Numi 2.0 is een strak ontworpen wc-pot die opent als de gebruiker aankomt, en sluit als hij weggaat.

Het toilet werkt met Amazons spraakassistent Alexa. Zo kunnen gebruikers het weerbericht opvragen of muziek draaien. In het apparaat zitten speakers en verlichting. Tijdens de demo kleurden de lampen groen en hoorden we vogelgeluiden, wat volgens het bedrijf een regenwoud moest nabootsen.

Het toilet heeft verder brilverwarming en kan in het donker subtiele verlichting inschakelen, zodat er geen groot licht gemaakt hoeft te worden. Het toilet kost 7.000 dollar (6.085 euro) en is vanaf eind 2019 te koop.