In bepaalde delen van het land lijkt het plafond van prijsstijgingen op de woningmarkt langzaam in zicht te komen. Volgens de vierdekwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vlakt het aantal transacties af, stijgt het aanbod weer en zijn de prijsstijgingen minder extreem.

"We zien dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen", zegt Ger Jaarsma, de voorzitter van de NVM. Volgens Jaarsma is de woningmarkt nog steeds oververhit. "Maar wel met lichtpuntjes."

De omslag is vooral te zien in grote steden, waar de woningprijzen al langer erg hoog zijn. "Het is ook voor het eerst in jaren dat de prijsstijging in Amsterdam onder het landelijke gemiddelde ligt", zegt Jaarsma.

Makelaars van de NVM hebben in het vierde kwartaal van 2018 ruim 8 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. In absolute aantallen komt dat neer op 39.300 woningen, 3.500 minder dan een jaar terug.

Woningen worden razendsnel verkocht

De gemiddelde transactieprijs is in het vierde kwartaal van 2018 gestegen tot 298.000 euro. Dat is 10,3 procent duurder dan een jaar eerder. 38 procent van de verkochte woningen ging boven de vraagprijs weg. Gemiddeld duurt het 39 dagen voordat een huis verkocht wordt, elf dagen minder dan een jaar terug. Volgens de NVM is de verkooptijd sinds 2000 niet zo kort geweest.

Het is al het zesde kwartaal op rij dat het aantal verkochte woningen lager ligt dan een jaar eerder. Daarnaast is het aanbod op de woningmarkt voor het eerst in achttien maanden gestegen. Dat komt volgens de NVM ook door de stijgende prijzen, waardoor meer mensen hun huis te koop zetten.

Jaarsma verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 4 tot 7 procent zullen stijgen. Het aantal woningverkopen zal naar verwachting dalen met 5 procent.

Te weinig nieuwbouw

De NVM vindt nog steeds dat er te weinig nieuwe woningen worden bijgebouwd. "Waar we zeker 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig hebben, blijft ook dit jaar de teller steken op minder dan 70.000 woningen."

De nieuwbouwprijzen worden volgens de NVM opgestuwd door hoge bouwkosten, de focus op bouwen binnen de stad en de transitie naar gasloos bouwen. "Onze makelaars in en rond de grotere steden schetsen een negatief beeld van onbetaalbare nieuwbouw voor een steeds grotere groep geïnteresseerden."

