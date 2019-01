Economen van ABN AMRO verwachten dat de huizenprijzen tot 2021 blijven stijgen. Voor dit jaar verwacht het Economisch Bureau van de bank een prijsstijging van 6 procent, valt te lezen in een woensdag gepubliceerd rapport. Voor 2020 wordt een prijsstijging van 4 procent verwacht.

De bank heeft de verwachte prijsstijgingen wel verlaagd. "We verlagen deze prognose nu naar 6 procent, omdat het vertrouwen in de woningmarkt is afgenomen", zegt econoom Philip Bokeloh van ABN AMRO.

"Dit komt onder meer door toenemende onzekerheid over de groei van de economie. Desondanks denken we dat de woningprijzen dit en komend jaar blijven stijgen. De toename ligt per saldo iets boven het historisch gemiddelde, omdat de hypotheekrente aanhoudend laag is en het woningaanbod ook de komende jaren krap zal zijn."

De economen verwachten in zowel 2019 als 2020 een daling van de woningverkopen van 5 procent. Dit is een voorbode voor de minder hoge prijsstijgingen. Volgens de bank hebben ook steeds meer mensen die tijdens de crisis geen woning konden kopen inmiddels wel een huis aangeschaft.

De nieuwbouw zal nog achterblijven; bouwbedrijven hebben niet genoeg capaciteit, er zijn sowieso niet genoeg bouwplannen, bouwprojecten kunnen soms moeilijk financiering ophalen en projecten die worden uitgevoerd kampen met tegenvallers. Volgens het Economisch Bureau komt hier niet snel verandering in.