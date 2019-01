Een nieuw jaar betekent ook nieuw, of in ieder geval ververst, interieur. Wat zijn de woontrends voor 2019? Experts blikken vooruit.

De champagne is gepopt, veel kerstbomen liggen op de stoep en bij een enkele retailer zijn al verdwaalde zakken paaseitjes gesignaleerd. Maar in wat voor schaal gieten we die eitjes? En hoe hoog is de nood voor een nieuwe lik verf op de keukenmuur?

Wat interieurdesigner Erik Gutter betreft gebruiken we in 2019 een harmonieuzer kleurenpalet in het interieur. "Geen schreeuwerige kleuren door elkaar heen. Dus niet groen gecombineerd met okergeel, maar kleuren die wat meer op elkaar zijn afgestemd. En dan eigenlijk vooral groen. Van licht vergrijsd olijfgroen tot diep flessengroen en alle tinten daartussen."

De pasteltinten van een paar jaar geleden maken plaats voor klassiekere, donkerdere kleuren, zoals kobaltblauw of inderdaad diepgroen, vult interieurstylist Annemarie Poorter aan. "Het mag wat krachtiger op de muren. Ik ben zelf ook van een pastelkleur naar een donkergroene kleur op de muur gegaan."

Vind je zo'n kleur te heftig? Dat kan Poorter zich voorstellen. "Een donkere tint kan de kamer snel kleiner doen ogen." Daarom kun je er volgens haar ook over nadenken om alleen een halve muur te verven. "Dan doe je toch aan de trend mee, maar dan is het niet meteen zo'n grote stap. Of je laat je muur lekker wit en kiest alleen accessoires in die kleuren, zoals een kussen, een vloerkleed of een banksprei."

Wil je het echt goed aanpakken, dan verf je volgens verfwinkel Farrow & Ball niet alleen de muur, maar ook het plafond, de plinten en de vloer. "Zo creëer je een geheel en speel je met kleur en diepte", aldus een woordvoerder.

Foto: Farrow & Ball

Veel gebruik van onbehandelde en stugge stoffen

Goed, de olijfgroene verf is dus inmiddels in huis gehaald. Maar van welk materiaal moeten de flessengroene kussens dan zijn? Volgens Poorter zien we dit jaar veel wol, linnen en leer terug in het interieur, ofwel onbehandelde en stugge stoffen.

"Zelf heb ik veel onbehandeld licht hout, bamboe rolgordijnen, door manden omringde planten, houten lijsten, schapenvachten. Een berkenhouten plank op het dressoir, een messing tafeltje, een metalen stoel met een wollen vacht. Heel puur en heel natuurlijk. Dit geeft een rustige uitstraling", aldus de interieurstylist.

In 2019 worden materialen gebruikt die je ook als zodanig herkent, vult interieurdesigner Gutter aan. "Dus hout ziet eruit als hout, marmer ziet eruit als marmer, glas als glas, enzovoorts. Het materiaal geeft ook echt de kleur aan, los van bijvoorbeeld de stoffering."

Bovendien wordt het volgens Gutter belangrijk materiaalcontrasten aan te brengen in het interieur. "Combineer bijvoorbeeld een glad afgestreken glazen tafel juist met uitgesproken stoffen stoelen, waardoor die materialen elkaar versterken."

En in die stoffering van meubels zien we de jaren zeventig steeds meer terug, stelt zowel Poorter als Gutter. "We gaan meer grafische vormen zien. Chanel-stoffen noem ik het; een typisch klassiek mantelpakje met grof geweven draden, waardoor er een ruitpatroontje ontstaat. Of visgraat, pied-de-poule of strepen. Velours raakt steeds meer uit", aldus Gutter.

Foto: Farrow & Ball

Jaren zeventig in stoffering, jaren tachtig in verlichting

Jaren zeventig in de stoffering en jaren tachtig in de verlichting, zegt Gutter. "Verlichting die op Memphis is geïnspireerd, een kunststroming uit de jaren tachtig. De lampen zijn best druk vormgegeven, met grafische of geometrische vormen. Alsof je een blokkendoos opstapelt, dan is de bovenkant van de toren het licht."

Hoe je interieur er ook uitziet, Poorter wil vooral als tip meegeven: "Overdrijf niet. Pak een beetje mee van alle trends, en maak het niet te zwaar. Diepe kleuren kunnen je bijvoorbeeld overvallen, dus pas het met beleid toe. En ga naar de kringloopwinkel. Daar vind je veel van de jarenzeventigtrend terug."

Cactussen maken plaats voor palmachtigen

We zien al een aantal jaren meer groen en planten in het interieur, en dat zet zich volgens de interieurdesigner ook door in het nieuwe jaar. "De vetplanten en cactussen verdwijnen bijna helemaal en maken plaats voor meer exotische planten, zoals palmachtigen, en planten die eruitzien alsof je ze al heel lang hebt. Alsof je door de hortus botanicus bent gelopen en een plant hebt meegenomen die er al heel lang staat. Dus planten die er niet al te gecultiveerd uitzien."

Bovendien zien we in 2019 geen grote plant meer op een plek, maar echt groeperingen van groen, zegt Gutter. "Je kan nog steeds wel uitgaan van een grote plant, maar dan zet je er meerdere andere planten omheen. En dus losser van vorm en meer exotisch."

De mostera, of de gatenplant, blijft mooi, vindt Poorter. "Kies vooral planten met grote groene bladeren."

Foto: Keeponstyling voor Vesta

'Tijdloosheid ontstaat als je interieur loshaalt van trends'

Denk je nu: allemaal leuk en aardig, maar ik wil helemaal niet meegaan met de interieurtrends? Dan zit je op één lijn met Studio Piet Boon. Volgens concept developer Esmee Peterse is het vooral belangrijk dat jij je goed voelt bij een bepaald ontwerp of interieur.

"Wij willen ontwerpen maken die langer meegaan dan een kortere periode, wat kenmerkend is voor trends. Als je het interieur losmaakt van trends en toespitst op jouw persoonlijkheid, dan ontstaat er tijdloosheid die maakt dat je niet met trends mee hóéft te gaan. Belangrijk is dat het goed voelt voor jou, en als wij ons werk goed hebben gedaan, dan zal het altijd goed blijven voelen, ook al is het twintig jaar oud."