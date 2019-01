De stol zit inmiddels aan onze heupen, de lampjes zitten hopeloos in de knoop en de naalden liggen op de grond. Traditioneel is de kerstboom op 6 januari het huis uit, aanstaande zondag dus. Wat zijn de opties om je kerstboom te lozen?

Zet de kerstboom aan de straat

Wellicht de meest gebruikelijke optie om van je oude kerstboom af te komen: zet 'm begin januari aan de straat op een plek waar een vuilniswagen kan komen. Zorg er wel voor dat je de precieze inzamelingsdata nog even controleert op de website van je gemeente.

Inzameling dierenpark Amersfoort

Dierenpark Amersfoort neemt de boom met alle liefde van je over om deze aan de bavianen, beer, olifanten en tijgers in het park te schenken. Voor hen is het namelijk een fijn knaagspeeltje. Op zondag 6 januari kun je de boom er kwijt in ruil voor korting op de entree of een gratis warme drank.

"Mensen willen van hun kerstbomen af, en de dieren zijn er dol op. Het ene beest speelt ermee, het andere slijt zijn nagels eraan", zegt een woordvoerder van de dierentuin. "Het is altijd een heel gezellige dag."

Kerstbomenasiel

Op verschillende plekken in het land kun je jouw kerstboom met kluit een nieuw leven gunnen in een kerstbomenasiel. Zoals bij Vrij Groen in Leiden, waar je de boom elk jaar vanaf begin januari ter adoptie kunt opgeven als zogenaamde 'weesboom', of uit kunt lenen. Je boom krijgt dan een nummertje, en de rest van het jaar wordt hij verzorgd door Vrij Groen. Aan het einde van het jaar nemen ze weer contact met je op en kun je dezelfde kerstboom opnieuw in huis halen.

Collectief laten verbranden

Je kunt de overblijfselen van het ornament ook aansteken in een collectieve verbranding van kerstbomen. Dat kan op verschillende plekken in het land, zoals Breda, Houten en Nistelrode. Op zaterdag 5 januari kunnen inwoners van de Bornse wijk Stroom Esch vanaf 13.00 uur op het akkerland van de Weerselose terecht om hun oude kerstboom in te leveren. Toeschouwers van het vuur toosten met warme chocolademelk of glühwein op het nieuwe jaar.

Bier laten maken in Amsterdam

Een glas bier met een aroma van kerstboom; het kan echt. Sinds 2 januari zamelt Lowlander Beer kerstbomen in om er biertjes van te brouwen. Inmiddels is de actie gestopt in verband met het naar eigen zeggen overweldigende aantal aanmeldingen, maar volgend jaar winter ben je voor uniek hergebruik van je kerstboom bij de Amsterdamse brouwerij weer aan het juiste adres.