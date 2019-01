Een voormalige kerk in hartje Dordrecht verbouwen tot een sfeervol woonhuis; Julia Dusée en Jori Harmans deden het. "In de winter is het binnen 11 graden."

Midden in het oude centrum van Dordrecht staat de kerk van Dusée (26) en Harmans (30). Ze wonen sinds mei 2017 in dit gemeentelijke monument, samen met hun kinderen Tijm en Mick. De kerk was vroeger in gebruik als kapel van een rooms-katholiek ziekenhuis, dat eind jaren tachtig werd afgebroken.

Harmans: "Alleen de kapel is blijven staan. Julia wilde altijd al in een bijzonder pand wonen en ze heeft mij aangestoken met haar enthousiasme. Toen deze kerk te koop kwam, hebben we meteen een bezichtiging geregeld. Aan de kerk zelf hoefde niet veel te gebeuren. Alle muren waren in de jaren negentig al gestuukt en er lag een betonvloer met vloerverwarming in. Binnen vijf dagen hadden we getekend."

Kogel door de kerk

Na de aankoop van de kapel, kon het maken van plannen beginnen. Samen met Dusées vader, die architect is, werd een interieurontwerp gemaakt. Na maanden wachten werd het plan door de welstands- en monumentencommissie goedgekeurd en kreeg het stel alle benodigde vergunningen. Dusée: "We wilden graag de hoogte en de openheid van de kerk behouden en een speelse indeling met hoogteverschillen creëren."

In augustus 2017 begon het stel met klussen. Harmans: "We wilden voor de winter een slaapkamer en badkamer af hebben, zodat we daar met ons gezin konden bivakkeren. Als je nu door de hoge kerkdeuren naar binnen gaat, kom je terecht in een lange gang met links en rechts twee 'schoenendozen'. Hier zitten twee slaapkamers en een badkamer in. We bouwen op dit moment een derde slaapkamer en een tweede, luxere badkamer. Boven op deze dozen zitten de woonkamer en een kantoor."

Kookeiland op het altaar

De verbouwing verliep vrijwel zonder tegenslagen. De cv-ketel begaf het eerder dan verwacht, maar die wilden Dusée en Harmans toch al vervangen. Er liepen meerdere rioleringsbuizen onder de kapel, maar de juiste buis was snel gevonden. Waar vroeger het altaar was, staat nu een grote keuken te pronken, die ze zelf hebben geïnstalleerd. Onder de negen ramen van de cirkelvormige koepel is een eettafel van bijna 4 meter lang het middelpunt. De basis van de kapel is een gietvloer mét vloerverwarming over een oppervlakte van 180 vierkante meter.

Harmans: "Als je warme voeten hebt, heeft de rest van je lijf het ook al snel warm. In de winter houden we de temperatuur rond 11 graden, om de energiekosten binnen de perken te houden. Het plafond is ruim 10 meter hoog, dus we wisten dat de kerk lastig te verwarmen is. We zijn eraan gewend. Ik heb nu een T-shirt met korte mouwen aan en onze zoon Tijm loopt het liefst op blote voeten door het huis. De slaapkamers zijn heel goed geïsoleerd en hebben radiatoren. Als het echt een strenge winter wordt, trekken we ons daar terug."

Maatje meer

Een van de eyecatchers van de kapel is een groot rozetraam. Harmans: "In de zomer valt het licht via dit raam naar binnen. Er zitten een paar gebroken ruitjes tussen, maar al het glas zit nog op z'n plek. We zijn van plan om de kapel ooit te voorzien van dubbelglas, maar dat heeft geen haast." Om de grote ruimte knus te laten aanvoelen, zijn verschillende zithoekjes gemaakt. Dusée: "We kopen alle meubels en accessoires een maatje groter. De basis van de kerk is rustig, maar met kleur maken we statements. We zijn gek op stoelen en verlichting, en combineren designklassiekers met persoonlijke items. Het einde van de verbouwing komt na bijna twee jaar gelukkig in zicht. De komende tijd gaan we alleen maar genieten!"