NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Criminelen gebruiken brievenbuspakketjes met games voor oplichting."

Oordeel: Geen bewijs

Sinds begin december wordt in meerdere berichten op Facebook gewaarschuwd voor criminelen die pakketjes door brievenbussen doen. De pakketjes zouden vooral computerspellen bevatten, en omdat ze door de brievenbus passen, kun je ze niet weigeren. Even na de bezorging van het pakket zou een crimineel bij jou aanbellen om 'zijn' pakketje op te halen. Als je het pakketje meegeeft, dan krijg je enkele dagen later een rekening voor de game die op jouw adres bezorgd was. En ook als je het pakketje niet meer hebt, zou je toch verplicht zijn om de rekening te betalen.

Waar komt het vandaan?

Dit bericht is niet nieuw, want in 2017 werd precies dezelfde waarschuwing door meerdere personen via Facebook verspreid. Volgens De Hoax-Wijzer is het bericht al afkomstig uit november 2012. Het is voor het eerst verschenen op de blog Consuminderen met Plezier. Die blog is op dit moment niet meer online en het originele artikel is niet meer te vinden.

De Nederlandse Volksverhalenbank beschikt over een vermelding van deze pakketjeswaarschuwing uit 2013. Toen ging het verhaal volgens deze website al op Facebook rond. De waarschuwing is sindsdien exact hetzelfde gebleven.

Klopt het?

Er is de afgelopen jaren, ook vanuit de politie, meerdere keren voor fraude met postpakketten gewaarschuwd. In 2013 kwam een geval van pakketfraude waarschijnlijk voor het eerst uitgebreid in de media. En in november van dit jaar meldde de politie nog dat ze twee mannen had opgepakt die hadden geprobeerd om de naam van iemand anders te gebruiken om pakketten te bestellen.

Bij de meeste meldingen van pakketfraude in de media gaat het om grotere pakketten die bijvoorbeeld bij buren of bij een afhaalpunt worden bezorgd. Officiële meldingen van oplichting met brievenbuspakketten met computerspellen hebben we niet kunnen vinden.

Je bent niet verplicht om te betalen

Wat sowieso niet klopt aan het verhaal dat op Facebook is verschenen, is dat jij toch verplicht bent om voor het pakketje te betalen als je er een dat niet aan jou geadresseerd is via de brievenbus hebt ontvangen.

Olav Wagenaar, woordvoerder van juridisch en financieel dienstverlener DAS, vertelt aan NU.nl dat je er "natuurlijk" niet voor hoeft te betalen als een pakketje door de brievenbus wordt bezorgd en je weet dat je het niet besteld hebt. Wagenaar adviseert wel om contact op te nemen met de afzender van het pakket en het retour afzender te sturen.

Wagenaar vertelt ook dat sommige bedrijven, veelal louche postorderbedrijven, soms specifiek aan jou geadresseerde producten toesturen. Bij ongevraagde zendingen mag je het product dat je is toegezonden houden en hoef je niets te betalen.

Het advies om pakketten die op jouw adres geadresseerd zijn maar die jij niet besteld hebt terug te sturen en contact op te nemen met de afzender, geldt volgens Wagenaar ook voor grotere pakketten die bijvoorbeeld bij de buren zijn bezorgd. Als je een vermoeden van fraude hebt, is het verstandig om melding te doen bij de politie.

Conclusie

Er zijn meerdere gevallen bekend van pogingen tot oplichting met postpakketten. Er is geen bewijs dat er ooit, zoals in de Facebook-waarschuwing staat, gebruik is gemaakt van pakketjes met games die door de brievenbus worden gedaan. Wat daarnaast zeker niet klopt aan het verhaal op Facebook, is dat je verplicht bent te betalen voor een pakket dat ongevraagd door je brievenbus wordt gedaan.

We beoordelen de bewering "Criminelen gebruiken brievenbuspakketten met games voor oplichting" daarom als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.