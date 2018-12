Wonen Zo ga je opgeruimd en met minder spullen 2019 in In een tijd waarin we bijna alles kunnen kopen, gaat het steeds vaker over 'ontspullen'. We willen af van die uitpuilende kasten en de voortdurende drang om te kopen. Is ontspullen het antwoord? Een 'professional organizer' en een gedrags- en gelukspsycholoog geven het antwoord.