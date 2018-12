Wonen Onderzoek: Parkeren in grote steden wordt volgend jaar fors duurder Parkeervergunningen in grote steden worden volgend jaar flink duurder, blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis (VEH). Utrecht spant de kroon. Daar wordt een parkeervergunning in het centrum zelfs een kwart duurder. Inwoners van de Domstad zijn volgend jaar 342 euro kwijt.