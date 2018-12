Alle deadlines zijn gehaald, de cadeaus zijn binnen en de koelkast is gevuld voor het kerstdiner. Check. Kan je interieur nog wel een feestelijke upgrade gebruiken? Dit zijn de allerleukste lastminutetips om je familie en vrienden mee te imponeren. De onderstaande ideeën zijn in twee dagen te realiseren.

Kerstversiering hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, vertelt interieurstylist Kim van Rossenberg, onder meer bekend van haar werk voor vtwonen en Karwei.



"Van een lege wijnfles maak je bijvoorbeeld een feestelijke kandelaar. Week het etiket eraf, vul de fles met eucalyptus of een takje van je kerstboom en zet er een kaars in. Door je hele vensterbank of tafel vol te zetten met je zelfgemaakte kandelaars, maak je een statement. Grote kans dat je gasten er enthousiast op reageren. Helemaal als ze horen dat het gewoon simpele wijnflessen zijn."

Een winterwonderlandhuisje dat Van Rossenberg jaren geleden voor het tijdschrift vtwonen maakte, is online nog steeds een hit. "Je maakt 'm van een platte verpakkingsdoos. Maak van restjes karton muren en een dak en vul het kersthuis met papieren figuren, zoals een sneeuwpop en een rendier, die je op een satéprikker plakt en in het karton steekt. Leuk om in de kerstvakantie te maken met kinderen."

Foto: Kersthuisje door Kim van Rossenberg voor vtwonen.

Relaxed dineren wordt een makkie

Voor Wonen Landelijke Stijl, het grootste landelijke woonblad van Nederland, is de decembereditie een van de populairste nummers van het jaar. Hoofdredacteur Tinneke Vos: "Onze lezers besteden veel aandacht aan een feestelijk gedekte tafel en het kerstdiner. Een tafelschikking is altijd leuk: bak koekjes in de vorm van een ster met in het midden een gaatje. Hang er een labeltje aan met de naam van de gast en voorzie elk bord van een persoonlijk kerstkoekje. Of leg op alle borden een kerstbal met een naamkaartje, die je gasten aan het einde van de avond mee mogen nemen."

Heb je veel kinderen te gast, dan heeft Van Rossenberg een tip. "Kinderen vinden het vaak niet zo leuk om de hele avond te tafelen. Met een gek brilletje en hoedje dat ze op kunnen zetten of een cadeautje op hun bord zijn ze wel even zoet. Ik heb voor een kerstdiner ooit met stift boter, kaas en eieren op witte papieren borden getekend. Kleine steentjes had ik voorzien van rondjes en kruisjes, zodat de kinderen tijdens het eten een spelletje konden doen. De hele familie aan tafel, dat is toch het allerleukst."

Je kerstdiner op een mooie manier presenteren, is volgens Vos en Van Rossenberg niet per se een hele kunst. "Leg je voorgerechten op kleine houten broodplanken of presenteer hapjes om te delen in potjes van keramiek", aldus Vos. "Als je van stoer houdt, kun je houten lepels gebruiken voor een amuse. Fan van klassiek? Dan is een elegante etagère leuk."

Van Rossenberg: "Wees creatief en kijk wat je al in huis hebt. Voor een salade kun je een slabak gebruiken, maar een taartplateau is veel verrassender. Doe je soep niet in een standaard soepkom, maar in een oud theekopje van je oma of een glazen jampot."

​Foto: Styling Marie Masureel | Jan Liegeois

Eerste hulp bij inpakstress

Is je cadeaupapier op? Geen paniek. Vos: "Restjes stof, zoals linnen en jute, zijn een prachtig alternatief. Met een lint eromheen, is het bijna te mooi om uit te pakken." Ben je echt in tijdnood, dan voldoet zelfs wit printerpapier, aldus Van Rossenberg.



"Bind er een mooi touw omheen en versier het cadeau met een gedroogd takje uit de tuin of een kleine dennenappel. Ik bewaar altijd vloeipapier waar webshops kleding in verpakken. Tijdens de feestdagen komt het weer van pas om cadeaus in te pakken. Ook leuk: gebruik een restje stof en spuit daar een beetje van je favoriete parfum op. Zo ruikt het heerlijk als het cadeau wordt uitgepakt."



Hoofdfoto: Styling Kim van Rossenberg | Fotografie: Sjoerd Eickmans voor vtwonen