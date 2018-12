Een op de tien huizen staat al langer dan drie jaar te koop. Hoewel dat een halvering in vergelijking met 2015 is, staan nog altijd veel meer huizen langdurig te koop dan voor de crisis.

In de jaren voor 2008 kwam het nauwelijks voor dat huizen zo lang niet werden verkocht, meldt makelaarsorganisatie Dynamis. De organisatie noemt de te koop staande woningen "een erfenis van de economische crisis".

De landelijke afname van woningen die lang te koop staan, is sterk gevoed door regio's waar de huizenverkoop flink aantrok. In Zeeland en Groningen is het percentage woningen dat al minimaal drie jaar te koop staat gelijk gebleven.

Ook in krappe woningmarkten en zelfs in de steden zijn er nog altijd woningen die lang te koop staan. Die woningen staan vaak op ongunstige locaties of zijn bijvoorbeeld heel klein.

Dynamis verwacht dat het zogeheten structurele woningaanbod op populaire locaties wel zal verdwijnen. In minder populaire gebieden zal dat echter niet gebeuren. Die regio's hebben door de trek naar de stad een te ruim woningaanbod.

