Parkeervergunningen in grote steden worden volgend jaar flink duurder, blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis (VEH). Utrecht spant de kroon. Daar wordt een parkeervergunning in het centrum zelfs een kwart duurder. Inwoners van de Domstad zijn volgend jaar 342 euro kwijt.

VEH bekeek van 53 gemeenten de kosten van een parkeervergunning voor inwoners die in het centrum wonen.

In Amsterdam wordt nog altijd het meest neergeteld voor een vergunning. Amsterdammers betalen in het centrum 535 euro.

Vergeleken met Utrecht, ben je in Rotterdam een stuk minder kwijt aan een parkeervergunning. Toch is de prijsstijging daar wel behoorlijk. De kosten voor een parkeervergunning in het centrum van de havenstad nemen met ruim 70 procent toe. In 2019 betalen Rotterdammers 115 euro.

Den Haag is ondanks een verhoging van 23 euro met 60 euro nog steeds de goedkoopste van de vier grote steden.

Gemiddeld kost een parkeervergunning in het centrum van Nederlandse steden in 2019 iets meer dan 95 euro, een prijsstijging van ruim 2 procent.



Bekijk hier de prijsstijging van parkeervergunningen in grote steden: