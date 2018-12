In Nederland moeten snel meer woningen bijgebouwd worden. Daarop hamert de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) Ger Jaarsma nogmaals in een column op de website van de makelaarsorganisatie.

"We zien al een paar jaar dat de woningmarkt aan het vastlopen is als gevolg van de achterblijvende nieuwbouwopgave. Er is nog amper aanbod en dat drijft de huizenprijzen op tot ongekende hoogten, met name in de stedelijke gebieden."

Volgens Jaarsma wordt de situatie langzamerhand onhoudbaar. Dat zou niet alleen gelden voor koopwoningen, maar ook voor de huursector. "De overheid heeft hier echt een taak om te zorgen dat veel mensen niet buiten de boot gaan vallen", aldus de NVM-voorzitter.

De branche stelde in oktober al dat de huizenmarkt in Nederland zodanig is ontspoord dat alleen een nationaal woningbouwplan de zaak nog op de rails kan krijgen. Inmiddels zijn er ook steeds meer beleggers, expats en zelfs werkgevers actief op de markt, waardoor de huizenprijzen alsmaar verder oplopen.

De makelaars merken dat multinationals soms een hele voorraad woningen kopen om huisvesting voor nieuw personeel veilig te stellen.