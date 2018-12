Zonder kerstboom geen kerst. Maar met alleen een boom ben je er niet: veel Nederlanders brengen ook de rest van het interieur in kerstsfeer. Vergeet een traditionele kerst, want deze feestdagen stelen funky ornamenten en natuurlijke decoraties de show.

Uit onderzoek van Intratuin blijkt dat we jaarlijks gemiddeld 54 euro uitgeven aan nieuwe kerstversiering. Merel Pieters, adviseur styling en trends bij Intratuin: "Kerstversiering draait niet meer alleen om de kerstboom, anno 2018 kleden we ons hele interieur feestelijk aan."

"Het begint al met verlichting in de tuin en een kerstkrans van eucalyptus, dennentakken en rode besjes op de voordeur. De kerstversiering is dit jaar rijk van kleur, overdadig en heeft een vleugje glamour."

Bij Vondels uit Amsterdam ervaren ze ook dat kerst uitbundig mag zijn. Het Nederlandse bedrijf verkoopt handgemaakte glazen kerstornamenten in de vorm van ijsjes met een discodip, gouden donuts en kleurrijke kaketoes. Hun collectie bestaat uit ruim zevenhonderd verschillende kersthangers.



Mede-eigenaar Loesje Donner-Raedts: "Je vindt bij ons geen traditionele rode kerstbal, maar wel een rood ornament met gouden glitterlippen. We verkopen kerstversiering met een knipoog en met een flinke dosis fun. Ons advies: mix kleuren en stijlen en decoreer je huis met nostalgische kerstitems van vroeger en trendy versiering van nu. Zo krijg je een feestelijk interieur vol herinneringen."

In plaats van in de kerstboom, kun je kerstballen ook op een andere manier presenteren. Verzamel de ballen bijvoorbeeld onder een stolp of hang ze aan een tafelklem. Donner-Raedts: "Ook leuk: bevestig de ornamenten in een kerstboomvorm aan de muur. Of spuit een mooie bessentak goud en hang er bijzondere hangers in, zoals een aardbei met chocoladedip of je favoriete sushi. Na de kerst ook leuk voor in je keuken."

Foto: Vondels

Kijk naar alternatieven voor de traditionele kerstboom

De kersttrend volgens Intratuin? "Groen, groener, groenst", zegt Pieters lachend. "De urban jungle-trend, maar dan in kerstsfeer. Denk aan een kokodama bedekt met mos en kleine lichtjes of airplantjes (tillandsia) in glazen ballen in de kerstboom."

"Er zijn ook steeds meer alternatieven voor een traditionele kerstboom, zoals een kamerden (Araucaria heterophylla), een pinusboom, dadeltakken of eucalyptus. Of spoel de kluit van een klein kerstboompje af met water, zodat de wortels zichtbaar worden. Dat staat feestelijk op een glazen vaas met een laagje water."

Laat de liefde die je in het kerstdiner stopt, ook terugkomen in je tafelstyling, roept Pieters op. "Dat kan al heel simpel door wat takjes van een conifeer uit de tuin te knippen. Rol een servet op, leg het takje erop en bind alles vast met glanzend lint. Of maak je eigen menukaartjes en klem een dennentakje op het papier."

"Het midden van de tafel leent zich goed voor een guirlande met kleine twinkelende ledverlichting, die je kunt stylen met kerstballen. Met goud en aaibare kerstballen, bijvoorbeeld van velvet, zit je deze kerst ook helemaal goed."

Foto: Louis Lemaire, Intratuin

'Gebruik ballen van verschillende materialen, zoals vilt en papier'

Hang je de kerstballen in je kerstboom, dan hebben de kerstexperts nog wat tips. Donner-Raedts. "Sla het koord van een kerstornament twee of drie keer om de tak, zodat de hangers dicht tegen het groen hangen. Zo krijg je het allermooiste resultaat. Qua lichtsnoer kun je het beste meerdere snoeren gebruiken en van onder naar boven en van links naar rechts werken. Zo verdeel je de lichtjes mooi over de hele boom."



Pieters: "Hang de grote ballen onderin en de kleinere ballen bovenin de kerstboom. Wees origineel en gebruik ballen van verschillende materialen zoals vilt, papier, glas, kralen en met spiegeltjes. Een piek kan nog steeds, maar kun je ook zelf creëren van lint of een grote papieren ster. De enige regel bij het decoreren van je boom: er zijn geen regels."