Huishoudens gaan voor het eerst in tien jaar meer betalen voor het laten ophalen en verwerken van hun huisvuil. De afvalstoffenheffing stijgt volgend jaar met gemiddeld 4,4 procent. Voorheen was telkens sprake van een lichte daling.

Opvallend zijn de grote onderlinge verschillen tussen gemeenten, blijkt vrijdag uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 111 gemeenten.

In Enkhuizen is de rekening met 418 euro maar liefst twaalf keer zo hoog als in Nijmegen. De gemeente Oosterhout verhoogt de afvalstoffenheffing met 31 procent: van 252 euro naar 329 euro.

15 procent van de gemeenten verhoogt de heffing volgend jaar met meer dan 10 procent. In zeven gemeenten daalt het tarief. Al met al betalen huishoudens in 2019 gemiddeld 257 euro, dit jaar was dat 246 euro.

Alle huishoudens, zowel huiseigenaren als huurders, betalen afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente.