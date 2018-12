Uit het oog, in het hart. De Bicycloud van designer Frank Tjepkema is niet alleen een grote hit op Instagram, ook doet de stalling precies waarvoor hij ontworpen is: Amsterdammers hun fiets wél netjes laten parkeren.

Hoewel het een heel handig vervoermiddel is in het drukke hoofdstedelijke stadsverkeer, zorgt de hoeveelheid fietsen die Amsterdam de laatste jaren te verwerken krijgt ook voor grote overlast. Daarom voert de gemeente tegenwoordig een restrictief stallingsbeleid met duidelijk gemarkeerde stallingsplekken en worden gestalde fietsen verwijderd als ze een aantal maanden niet zijn gebruikt.



Om de ontsiering van het stadsgezicht door fietsen te verminderen, ontwierp Frank Tjepkema (48), zelf Amsterdammer en fietser, de Bicycloud, een opvallende fietsenstalling op het Rokin. "Het liefst wilde de gemeente de fietsen zo goed mogelijk aan het oog onttrekken", vertelt de ontwerper. "Maar omdat het geen dichte afsluiting mocht worden vanwege de kans op graffiti en er ook nog andere restricties aan het ontwerp waren verbonden, heb ik juist gekozen voor een versterking van het beeld dat een 'fietsenklont' kenmerkt."

"De wielen en spaken waren mijn uitgangspunt voor een zoektocht, die bovendien de associatie met geslepen diamanten bij me losmaakte. Diamant, dat andere typisch Amsterdamse element, waar de stad om bekendstaat. Die twee juwelen van de hoofdstad heb ik verwerkt in een grafisch patroon dat zich nergens herhaalt."

Het ontwerp heeft veel gemeen met Tjepkema's sieraden, zoals de ketting Bling Bling, waarbij hij vele lagen ragdunne gouden merktekens over elkaar monteerde tot een letterklont in de vorm van een kruis. De Bicycloud is te vinden tussen de metrohaltes Dam en Rokin. De installatie verbergt de fietsen en fietsrekken achter een kantachtige structuur van gepolijst rvs.



"Eigenlijk heb ik me niet helemaal aan de opdracht gehouden, want er mocht geen mogelijkheid zijn om er fietsen aan vast te maken", zegt de ontwerper. "Dat kan nu toch, maar niemand doet het – frappant genoeg."



De Amsterdamse fietsers stallen hun fiets tot nu toe netjes in de rekken. Het glanzende, zilverkleurige hekwerk is zo expressief, dat iedereen het blijkbaar uit zichzelf respecteert. Tjepkema is er zeer tevreden mee: "De Bicycloud staat op een prachtige plek. Ik heb geprobeerd er een poëtische lading aan te geven. Wat mij betreft is het een symbool ter viering van de voordelen van de fiets."



De designer is trouwens niet de enige die ermee ingenomen is, want de wolk wordt veelvuldig gefotografeerd door toeristen.