Bij feestdagen denk je waarschijnlijk eerder aan kerstdiners, vuurwerk en oliebollen dan aan inbrekers. Maar de inbrekers denken wel aan jou: volgens de politie zijn er op Eerste en Tweede Kerstdag twee keer zo veel inbraken als gewoonlijk, en met Oud en Nieuw zelfs drie keer zo veel.

Hoe houd je dieven buiten de deur terwijl je aan de kalkoen zit bij je familie of vuurpijlen afsteekt bij vrienden? NU.nl zocht het uit.

Het helpt om te weten hoe een inbreker te werk gaat. Eelco Leemeijer, die zelf tien jaar lang inbrak en nu voorlichtingen geeft over inbraakpreventie, ging altijd op verkenning uit. "Daar trok ik zo een weekje voor uit. Eerst keek ik in welk huis er wat moois te halen was. Een duur stuk antiek of zoiets. Daarna schatte ik het risico in."

Leemeijer wist waarvoor hij moest oppassen: licht, lawaai en woningen die veel moeite en tijd kostten om binnen te komen. "Een inbreker wil zo snel mogelijk naar binnen, scoren en weer weg", zegt hij. "Hij kiest altijd voor de makkelijkste weg."

Om ervoor te zorgen dat jouw huis niet de makkelijkste en meest aantrekkelijke optie is voor een inbreker, kun je twee basale stappen nemen. Ten eerste is het belangrijk dat je een crimineel met snode plannen niet laat weten dat er niemand thuis is.

Geen foto op Facebook

Dat doe je onder meer door voorzichtig te zijn met sociale media, zegt Susanne ter Wal van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). "Als je met Kerst of Oud en Nieuw een foto op Facebook plaatst, kan een inbreker daar misbruik van maken", zegt Ter Wal. "Als je per se iets op Facebook of Instagram wilt zetten, doe het dan als je weer thuis bent."

Zorg er daarnaast voor dat je huis er bewoond uitziet, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak bij de Nationale Politie. "Laat een lichtje aan, liefst met een tijdschakelaar."

Auto

Als je op wintersport gaat, moet je woning er al helemaal uitzien alsof er iemand thuis is. Ter Wal: "Laat de buren de post weghalen en hun auto voor je deur parkeren." Van der Velden voegt toe: "Vraag ook de buren ook of ze een oogje in het zeil willen houden. Of ze even een extra ronde om je huis lopen als ze de hond uitlaten."

En ook niet vlak voor je naar de skipiste vertrekt alvast je auto met dakkoffer op de oprit zetten, zegt Ter Wal. "Dat is niet handig. Een inbreker op zijn verkenningsrondje ziet zo'n auto met skikoffer staan. Als de auto een paar dagen later weg is, weet hij dat hij kan toeslaan."

Keurmerk

Een tweede basale stap die je kunt nemen om inbrekers te weren, is je huis goed beveiligen zodat het een onaantrekkelijk doelwit wordt. Je bent goed op weg als je huis het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft.

Voor dat keurmerk moet de woning onder meer zijn voorzien van goed hang- en sluitwerk en verlichting bij de buitendeuren. "Uit ervaring schat ik dat je ongeveer de helft minder kans hebt op een inbraak als je in een PVKW-huis woont", zegt Van der Velden. "Op politiekeurmerk.nl kun je zien welke eisen er precies zijn."

Krakend grind

Een grindpad in je tuin werkt ook goed tegen dieven, zegt ex-inbreker Leemeijer. "Dat gekraak als je daar doorheen loopt! Of van die tuinlampen die aanspringen als je voorbij komt." Huizen met een hond liet Leemeijer eveneens liever links liggen. Maar een 'Pas op voor de hond'-bordje neerzetten terwijl je eigenlijk geen hond hebt, helpt niet. "Daar trapt een inbreker niet in", zegt Leemeijer.

Ter Wal heeft nog een tip: "Laat niet de ladder staan als je kerstversiering in je tuin hebt opgehangen. Dat is een uitnodiging voor inbrekers. Als je ze een handvat geeft, zullen ze het gebruiken."

Buurtpreventie

Als je de basale beveiliging van je woning op orde hebt, zijn er nog wat andere maatregelen die je kunt nemen. Zo kun je je aansluiten bij de zogeheten buurtpreventie, een WhatsAppgroep waarin wijkbewoners elkaar op de hoogte houden van verdachte zaken. "Dat werkt goed", zegt Van der Velden. "Van alle inbrekers die we op heterdaad betrappen, pakken we 80 procent dankzij buurtpreventie."

Susanne ter Wal van het CCV merkte zelf al eens het nut van buurtpreventie. "Op een zondagochtend liep een jongen op het pleintje achter ons huis in alle tuinen te kijken. Twee buurmannen gingen naar hem toe, waarop hij wegvluchtte in een auto die met draaiende motor klaarstond. Op de snelweg kon de politie de auto aanhouden. Hij bleek vol te zitten met tv's en laptops."

Camera's

Camera's waarmee je van afstand je huis in de gaten kunt houden, worden daarnaast steeds populairder. "Dat gaat steeds verder, je hebt zelfs deurbellen met een camera", zegt Ter Wal.

"Het is een goede aanvulling, zolang je zorgt dat de basisbeveiliging in orde is. Er zijn wel regels voor camera’s in de openbare ruimte. Je mag de beelden niet onbeperkt opslaan en niet zomaar de openbare weg filmen, of de woonkamer van de buren."

Spullen registreren

Je kunt ook voorbereidingen treffen voor als het, ondanks al je voorzorgsmaatregelen, toch een keer misgaat. Zo heeft de politie de app Stop Heling, waarin je al je kostbare spullen kunt registreren aan de hand van foto's en serienummers. En er is de politiesite DNA Profiel Sieraden, die je kunt gebruiken om een beschrijving vast te leggen van unieke juwelen zoals trouwringen.

"We vinden vaak gestolen spullen terug", zegt Van der Velden. "Als jouw geregistreerde laptop erbij zit, kun je hem terugkrijgen." Sommige verzekeraars hebben zelfs een sticker die je op je voordeur kunt plakken en waarop staat dat je inboedel geregistreerd is. "Zo schrik je inbrekers af", zegt Van der Velden.

Waakzaam

Uiteindelijk gaat het er vooral om dat je waakzaam blijft. Zelfs het best beveiligde huis is zo leeggeroofd als de deur openstaat. "Niet naïef zijn", zegt Leemeijer. "Ook al ga je even naar tante Sjaan om de hoek: ramen dicht, licht aan en deur op slot."

Politieman Van der Velden beaamt dat. "Zorg dat alles goed is afgesloten. Maar laat je vooral niet leiden door die rotzakken van inbrekers. Ga gewoon lekker op familiebezoek en maak het gezellig."