Met je ouders én opa en oma onder één dak wonen: de huizen van nieuwbouwproject Kas&Co in Utrecht zijn er speciaal voor ontworpen. Dit wordt meergeneratiewonen genoemd. Volgens initiator, ontwikkelaar en aannemer Hegeman Bouwgroep een onderscheidende woonvorm die kansen biedt voor onze individualistische samenleving.

"Onze jongste dochter is bij mijn ouders thuis geboren", vertelt Elianne Alblas (32). "Ik woonde destijds noodgedwongen met mijn gezin bij hen op zolder. Mijn man en ik zijn allebei ondernemers en tijdens de crisis hebben we ons koophuis verhuurd om extra inkomsten te genereren. Wat begon als een tijdelijke oplossing heeft uiteindelijk vier jaar geduurd. We hebben mooie herinneringen aan die tijd. Mijn jongste dochter wist niet beter dan dat mijn ouderlijk huis ook haar thuis was."

Inmiddels zijn Alblas en haar man de trotste eigenaren van een meergeneratiewoning van nieuwbouwproject Kas&Co in de wijk Veemarkt in Utrecht. De bouw van twintig woningen en twaalf appartementen is drie weken geleden gestart.



Alblas: "Het samenwonen beviel zo goed, dat we het nog een keer willen doen, maar nu in een huis dat daar geschikt voor is. Ik geloof in het idee van kennis delen. Mijn ouders hebben veel wijsheid en kennis, zeker als het gaat om kinderen opvoeden. Ik vind het jammer dat onze maatschappij tegenwoordig zo individualistisch is ingesteld. Je kunt huishoudelijke taken toch ook verdelen? Daarnaast is het gezellig dat er altijd wel iemand thuis is en je 's avonds met z'n allen aan tafel schuift."

Maatschappij is individualistischer geworden

Vroeger had je elkaar meer nodig, maar vanaf de jaren tachtig is onze maatschappij individualistischer geworden, vertelt Marita Flier, conceptontwikkelaar voor Hegeman Bouwgroep. Flier: "We leven voor het eerst in ons bestaan met vier generaties tegelijk, omdat we steeds ouder worden. De verwachting is dat we over circa twintig jaar zelfs met vijf generaties naast elkaar leven. Daarnaast blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Het biedt kansen voor meergeneratiewonen om op basis van gemeenschappelijke waarden tijd, kennis en ruimte met elkaar te delen."



"Wij zijn geïnspireerd door onze oosterburen, waar deze woonvorm al veel gebruikelijker is", gaat Flier verder. "Ook bij de gemeente Utrecht is er veel belangstelling voor dit project. Ons doel is niet om zo snel mogelijk huizen te verkopen, maar vooral om kopers te vinden die deze woonvorm omarmen. We hebben de tijd genomen om het project uit te leggen en geïnteresseerden gevraagd een motivatie te schrijven. Daarna volgde er een selectieprocedure. Het is ongebruikelijk om op die manier te werken, maar alleen zo kun je er een succes van maken."

Nieuwbouwproject Kas&Co in de Utrechtse wijk Veemarkt.

Wonen met je ouders, je ex of een samengesteld gezin

Niet iedereen moet er aan denken om met z'n (schoon)ouders samen te wonen, maar bang dat het mis gaat is Alblas niet. "We weten al wat het is om samen te wonen en laten elkaar vrij. Natuurlijk is het spannend, want je moet nog meer rekening met elkaar houden en goed communiceren. Ons huis telt straks vier verdiepingen, met op de begane grond een zelfstandige studio voor mijn ouders. Wij hoeven niet door hun huis naar binnen, maar hebben een eigen trap om omhoog te gaan. Je kunt elkaar dus ook ontlopen", zegt ze lachend.



"Mijn ouders gaan kleiner wonen, maar kunnen ook van onze voorzieningen gebruikmaken. Nu helpen ze ons met de opvoeding van de kinderen en in de toekomst kunnen wij meer voor hen zorgen. De overwaarde die na de verkoop van hun woning ontstaat, gebruiken ze om hun pensioen aan te vullen."



De woningen van dit nieuwbouwproject zijn ook geschikt voor gezinnen met een inwonend kind met een beperking, scheidende partners die samen de zorg blijven dragen voor hun kinderen of een samengesteld gezin. Flier: "Je hoeft niet perse met meerdere generaties in één huis te wonen. Het kan ook zijn dat jij met je gezin in een huis woont en je ouders in een appartement om de hoek. Dankzij een gemeenschappelijke binnentuin, een dakterras en een kas kun je gemakkelijk contact maken met andere bewoners. Het meergeneratiewonen speelt zich dus ook buiten de eigen woning af."